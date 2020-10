"O munca de doi ani si jumatate s-a dus pe apa sambetei!" ATACUL lui Contra dupa eliminarea din Islanda! Ce a spus despre selectionerul Radoi

Fostul selectioner al Romaniei a vorbit despre eliminarea cu Islanda.

Cosmin Contra a comentat eliminarea nationalei din barajul pentru EURO 2020, atacand prestatia jucatorilor romani. Antrenorul lui Dinamo a analizat problemele de la nationala lui Radoi.

"A fost o munca de doi ani si jumatate care s-a dus pe apa sambetei in 90 de minute. Noi romanii supraevaluam succesele, nu am castigat de o asemenea maniera demult asa cum am facut-o in Austria, iar echipa aratase bine. Antrenorul nationalei este cu ei acolo, stie ce probleme medicale apar. Din cauza accidentarilor lui Dragos Grigore si Chiriches, au aparut jucatori fara experienta in locul lor, iar la noi din pacate, se vede ca 3-4 absente conteaza foarte mult.

Ma asteptam la altceva, ca echipa sa arate mult mai bine. Dar s-a vazut ca nationala Islandei este mai obisnuita cu asemenea meciuri. Sigurdsson este un jucator de clasa mondiala, joaca la cel mai inalt nivel. Din pacate am fost neinspirati in prima repriza, iar la 2-0 nu am mai putut sa revenim. In partea secunda, dincolo de acel penalty primit, nu am pus poarta adversa in pericol in niciun moment Am fost insa foarte lenti pe faza de atac, nu am avut practic suturi pe poarta.

Acum nu trebuie sa trecem in partea cealalta, el trebuie sa fie sprijinit in continuare. Sustinerea mea o are. S-a vazut pana acum munca lui Mirel Radoi, chiar daca am fost neinspirati in acest meci", a spus Cosmin Contra pentru Realitatea Sportiva.

