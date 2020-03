Nu REVINE NICIUNUL! Au tras de Radu, dar n-au putut sa-l convinga!!! BREAKING NEWS: Explicatiile lui Radoi pentru convocarile cu Islanda!

Islanda - Romania se va juca pe 26 martie, ora 21:45, in direct la PRO TV.

Romania va merge in Islanda pentru duelul decisiv din semifinalele play-off-ului pentru Euro, pe 26 martie. Mirel Radoi a anuntat lista de convocari preliminare ale jucatorilor care evolueaza in strainatate. De pe lista lipsesc Stefan Radu, Bogdan Stancu si Cristi Sapunaru. Cei trei fotbalisti erau in vederile selectionerului si a purtat discutii cu ei pentru a incerca sa ii convinga sa revina la lot, acestia fiind retrasi de la echipa nationala.

Explicatia lui Mirel Radoi despre situatia lui Stefan Radu:

"Am discutat cu Stefan Radu, iar decizia lui privind prezenta la echipa nationala ramane aceeasi. Nu exista probleme intre noi doi sau intre el si Federatie, pur si simplu e o decizie pe care a luat-o in trecut si orice revenire ar insemna discutii pe care nu le doreste, pe tema absentei lui de pana acum. Are 33 de ani, e optiunea lui pentru finalul de cariera, desi mi-as fi dorit sa lucram impreuna pentru Romania. In acelasi timp, nu vreau nici sa fie blamat pentru aceasta mentinere a deciziei, nici sa prelungim inutil un subiect deja inchis, mai ales in contextul acestei partide foarte importante care urmeaza", a spus Mirel Radoi, potrivit FRF.

VEZI AICI lista convocarilor preliminare.

"Am decis sa avem o lista mai larga de jucatori din strainatate carora le trimitem convocarea preliminara, pentru ca pot sa apara accidentari sau alte situatii nefericite pana la intrarea in cantonament. Fiecare dintre acesti jucatori poate fi o solutie pentru echipa nationala, asa ca toti trebuie sa fie total concentrati pentru meciul cu Islanda.

Sunt putine zile ramase pana la deplasarea in Islanda, vor fi si mai putine de lucrat efectiv cu jucatorii, e un context special si pentru mine. Astfel, atmosfera in jurul echipei nationale devine esentiala, poate mai mult ca oricand. Ca sa evit orice speculatii, in urma analizei mele si a staff-ului, nu am purtat discutii cu alti jucatori retrasi din circuitul nationalei. Cred ca putem invinge Islanda si avem toate resursele necesare pentru asta", a mai spus Mirel Radoi.

