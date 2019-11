"Noi suntem bodyguarzii!" :)) Nistor si Budescu, show la nationala! Ce au facut cand l-au vazut pe Deac

Fotbalistii Romaniei au iesit azi la plimbare in Madrid.

Jucatorii lui Contra s-au impartit in grupuri si au trecut pe la magazinele dintr-un mall. Nistor, Budescu si Mogos au ramas ultimii. "Noi suntem bodyguarzi" - i-a transmis Nistor lui Deac, surprins sa-l vada asteptand in fata cladirii. "Ai si fizic" - s-a amuzat fotbalistul CFR-ului.



Dupa ce s-au asigurat ca nimeni nu mai trebuie sa intre, Nistor, Budescu si Mogos au intrat si ei in mall. :)