"Mananca ceapa si taci din gura!" Nistor si-a iesit din minti si s-a luat la cearta cu un suporter craiovean

Nistor nu s-a putut abtine si a avut o iesire nervoasa la finalul partidei

Marcatorul singurului gol al lui Dinamo din meciul pierdut in deplasare cu Craiova, scor 4-1, a rabufnit dupa meci.

"Prea dur scorul! Am avut 1-0, arbitrul ne-a scos mingea din poarta, nu se poate asa ceva. Chiar daca scorul a fost mare, nu se poate asa ceva la acest nivel, e imposibil, inadmisibil, cred ca este voit, pentru ca sunt prea multe greseli impotriva noastra. La Medias, am avut gol perfect valabil. Repet, altfel era rezultatul la 1-0 pentru noi, chiar daca am facut multe greseli.", a spus Nistor.

In timpul interviului, un suporter craiovean i-a transmis ceva lui Nistor, care n-a mai suportat si a replicat nervos: "Mananca ceapa si taci din gura!"