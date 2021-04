Nationala lui Radoi isi afla adversarele de la Jocurile Olimpice! Tragerea la sorti, LIVE VIDEO pe www.sport.ro de la 11:00 

Astazi are loc tragerea la sorti pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Turneul olimpic se desfasoara in perioada 22 iulie - 7 august, iar nationala de tineret revine dupa 57 de ani de pauza. Romania se afla in ultima urna valorica, urna cu numarul 4, din cauza faptului ca nu a avut nicio performanta la ultimele cinci editii luate in calcul.

Mirel Radoi a anunat lista preliminara a fotbalistilor pe care se afla nu mai putin de 61 de nume. Selectionerul isi poate alcatui un lot de 23 de jucatori, majoritatea nascuti dupa 1 ianuaria 1997, plus inca trei care se afla in afara criteriului de eligiblitate.

Misiunea lui Radoi este cu atat mai dificila cu cat Jocurile Olimpice nu sunt incluse in calendarul oficial FIFA, iar astfel cluburile nu sunt obligate sa isi lase jucatorii sa raspunda convocarilor. Astfel, cluburile din Liga 1 s-ar putea opune sa lase jucatori la lot, in contextul in care ii vor disponibili pentru noul sezon din campionat si preliminariile cupelor europene.

Aflata in cea de-a patra urna, Romania nu va putea infrunta echipe din Europa. Primele doua clasate din grupe se califica in sferturi, acolo unde se incruciseaza grupele.

Cum arata urnele

Urna 1: Japonia, Brazilia, Argentina, Coreea de Sud;

Urna 2: Mexic, Germania, Honduras, Spania;

Urna 3: Egipt, Noua Zeelanda, Coasta de Fildes, Africa de Sud;

Urna 4: Australia, Arabia Saudita, Franta, Romania.

Grupa dificila: Brazilia, Mexic, Coasta de Fildes, Romania.

Grupa usoara: Coreea de Sud, Honduras, Noua Zeelanda, Romania.

Lotul largit al Romaniei pentru Jocurile Olimpice

PORTARI: Ionut Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Catalin Cabuz (FC Viitorul);

FUNDASI: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Oprut (FC Hermannstadt), Virgil Ghita (FC Viitorul), Stefan Vladoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Harut (FCSB), Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindris (Botosani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), Florin Stefan (Sepsi OSK);

MIJLOCASI: Razvan Marin (Cagliari/Italia), Dragos Nedelcu (FCSB), Tudor Baluta (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scotia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Razvan Oaida (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihaila (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cimpanu (Universitatea Craiova), Razvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franta);

ATACANTI: George Puscas (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudita), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucuresti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Dragus (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia)

Fotbalisti in afara limitei de varsta: Catalin Cabuz, Adrian Rus, Vlad Chiriches, Ionut Nedelcearu, Cristian Ganea, Nicusor Bancu, Florin Stefan, Razvan Marin, Silviu Balaure, Nicolae Stanciu, Alexandru Chipciu, Constantin Budescu, George Puscas, Denis Alibec.