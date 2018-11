Nationala de tineret isi afla adversarii de la Euro in direct la PRO X! Radoi a ales o grupa usoara

Radoi spera la adversari facili in grupa de Euro

Mirel Radoi si Razvan Burleanu au plecat impreuna in Italia. Tragerea la sorti pentru Euro va avea loc la fabriga Lamborghini.



"Am incercat sa-mi fac o grupa si am mers pe Germania, Austria, Danemarca si Romania", a declarat Mirel Radoi.



Ianis, Radu si Man vor sa castige europeanul de la vara, din Italia!



"Acum chiar nu mai am emotii, am avut la fiecare din ultimele 4 partide, chiar si la amicalul cu Belgia!", a incheiat selectionerul Radoi