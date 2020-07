Jucatorul care REFUZA sub orice forma sa vina la nationala! Selectionerul Radoi, despre Radu Stefan: "Am fost putin naiv, am crezut ca pot face asta!"

Selectionerul Romaniei a recunoscut ca a incercat sa il convinga pe fundasul lui Lazio sa revina la nationala.

Radoi a fost invitat special la PRO X si a vorbit despre calitatile fundasului roman.

"Acopera foarte multe pozitii, are personalitate, se incadra foarte bine in ceea ce urmarim noi la nationala, putea urca cu mingea la picior", a spus fostul jucator de la Steaua.

De asemenea, el a recunoscut ca a incercat sa il convinga pe Radu, sa revina la nationala, dar din pacate nu a reusit acest lucru.

"Din pacate, ne-a refuzat politicos si trebuie sa acceptam. Am fost putin naiv, sa zic asa, am crezut asta. Am incercat sa aflu cum este el ca si om. Ca si coleg, am fost impreuna la Euro, am ramas placut surprins de deschiderea lui. Chiar nu era asa cum au spus oamenii, ca este un tip inchis", a pus selectionerul Romaniei.

Fundasul roman in varsta de 33 de ani nu a mai jucat pentru Romania din 2013. Radu Stefan a jucat 12 partide in tricoul nationalei pentru care a debutat in 2006, sub comanda lui Victor Piturca.