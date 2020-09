Imaginile care nu s-au vazut la TV! Ce a facut Radoi imediat dupa prima victorie ca selectioner al Romaniei! Gest neasteptat la marginea terenului

Dupa 1-1 cu Irlanda de Nord, Radoi a spart gheata pe banca nationalei in partida cu Austria, de la Klagenfurt.

Romania s-a impus cu 3-2, dupa un meci dramatic. Radoi a trecut prin toate starile posibile pe banca. S-a consumat atat la atacurile propriei echipe, cat si la ratarile adversarilor. Abia a putut sa se bucure la reusita de 3-1 a lui Maxim, in rest preferand nici sa nu zambeasca pe margine. La finalul partidei, dupa ce i-a salutat pe oficialii meciului si pe antrenorul advers, Radoi si-a felicitat jucatorii. Apoi, a vrut sa discute pentru cateva secunde cu staff-ul sau. Radoi i-a strans in cerc pe colaboratorii sai pentru a le vorbi chiar in fata tunelului de acces la vestiare.

