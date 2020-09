Radoi face NOUA NATIONALA A ROMANIEI! Prima reactie dupa 3-2 cu Austria: "Suntem obligati sa fim primii in grupa! Baietii au jucat perfect un sistem pe care nu l-am antrenat!"

Radoi a ragusit dupa 3-2 in Austria! E prima lui victorie ca antrenor al nationalei!

Radoi lucreaza la noua nationala a Romaniei! 'Tricolorii' conduc grupa din Nations League, cu 4 puncte in doua meciuri. Mirel se asteapta ca jucatorii veniti la nationala sa aiba o noua atitudine si la echipele de club, dupa victoria reusita in Austria. Radoi crede ca victoria de la Klagenfurt e meritata, la fel cum ar fi fost si cea din meciul cu Irlanda de Nord, in cazul in care ea ar fi fost obtinuta. Radoi a schimbat sistemul in 5-4-1 in finalul meciului, iar jucatorii l-au impresionat prin felul in care au reactionat.

"Meritam sa plecam cu punctele de aici. E o descatusare, meritam si cu Irlanda de Nord punctele. Suntem pe primul loc, dar trebuie sa fim moderati, se poate rasturna oricand situatia din clasament. Chiar daca am castigat, imi mentin parerea, Austria e cea mai echilibrata din toate cele 4. Pozitia de acum ne obliga sa ramanen acolo, pe primul loc in grupa.

Nu am lucrat sistemul 5-4-1, dar baietii l-au inteles perfect, desi am vorbit doar teoretic. Nu am castigat mare lucru, doar entuziasm si incredere. In zilele pe care le-am avut cu baietii, au inteles ce inseamna determinare, spirit. Astea trebuie recastigate. Am pastrat ce a fost bun de la vechiul staff, tin sa le multumesc, noi doar am reusit sa completam cu cateva lucruri.

Am discutat cu baietii, le-am spus ca s-au intors poate cu capul in pamant la cluburi dupa meciurile nationalei in ultimul timp. Acum merg cu alt entuziasm.

Am discutat cu Puscas, el n-a facut mare lucru din punct de vedere fizic la club, rapoartele aratau ca e predispus la o accidentare. Am discutat, i-am spus ce am de gand. Aveam nevoie de prospetime in permanenta la atacanti. Fundasii construiau foarte bine, atacantii trebuiau sa poata sa faca pressing. Am avut o intelegere si cu antrenorul de la Reading, am fost de acord sa facem un plan, sa se intoarca bine la club si sa putem beneficia de performantele lui.

Debutantii au jucat foarte bine, n-au aratat emotii. Nu asta a fost targetul, sa avem debutanti. Ma bucur pentru evolutia lor. Ma bucur ca nu i-a afectat pe jucatori ce s-a intamplat cu Irlanda de Nord, ne-am strans, cu unitate, entuziasm, placere a venit si rezultatul", a spus Radoi la PRO TV.