Marius Șumudică îi ”taie aripile” unui tricolor: ”Niciodată nu poate fi o soluție înaintea lui Drăguș!”

Antrenorul care s-a despărțit de Gaziantep la începutul lunii martie a transmis în repetate rânduri că în opinia sa, Drăguș dă cel mai bun randament ca ”număr 9”, nu în flancul stâng, așa cum este folosit la echipa națională.

Marius Șumudică: ”Pușcaș nu poate fi o soluție înaintea lui Drăguș!”

După cele două meciuri amicale din luna martie, cu Irlanda de Nord (scor 1-1) și Columbia (scor 2-3), Marius Șumudică a transmis încă o dată că Denis Drăguș ar trebui folosit în centrul ofensivei.

De altfel, fostul antrenor al lui Gaziantep a transmis că, în opinia sa, George Pușcaș nu ar trebui să reprezinte prima variantă de atacant central pentru echipa națională în detrimentul lui Denis Drăguș.

”Nu pot eu să comentez ce a zis Edi Iordănescu și ce a văzut el. Sunt atâția oameni de fotbal care pot spune, nu stau eu să mă contrazic cu selecționerul, pentru ca el este mai sus decat mine la acest moment. Dacă el vede lucrul ăsta, înseamnă că așa îl simte pe Drăguș.

Eu nu vreau să-i fac rău jucătorului și să spun că e o altă poziție decât vede selecționerul. Dacă în momentul de față selecționerul spune că Drăguș dă cel mai bun randament în pozitia de winger, este decizia lui și trebuie să i-o respectăm.

Nu are rost să fac comentarii, din moment ce eu nu am job în momentul de față, iar el este selecționer. Probabil își dă seama unde dă cel mai bun randament. Denis Drăguș nu poate juca extremă, dar nu vreau să intru în conflict cu selecționerul. (...)

Îmi pun și eu o întrebare, pentru mine e o enigmă. Dacă Drăguș marchează 13 goluri în Turcia din poziția de atacant central, nu ar fi fost mai bine să-l folosești cu Irlanda de Nord din poziția aia? Niciodată nu cred că Pușcaș poate fi o soluție înaintea lui Drăguș”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport.

Ce a spus Edi Iordănescu după Columbia – România 3-2

"Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat. Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun.

Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză. Pentru că atunci când primeşti gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoţional. Îmi doresc mai multă claritate, mai multă mişcare, mai multă siguranţă la pase. Să ţinem mai mult de minge, fiecare să îşi asume că nu pierde mingea.

Pentru că adversarul de azi a reacţionat foarte bine atunci când noi am pierdut acele mingi. În repriza a doua a fost însă altceva, cei de pe bancă au intrat cu încredere, au marcat şi au mai avut ocazii. Dacă apelăm la statistică, noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia, Germania şi Spania au şutat de maximum 3 ori. Nu e întâmplare, dar e un test util", a declarat Edward Iordănescu, după meciul amical jucat marți seară la Madrid.