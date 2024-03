Cele două reprezentative și-au dat întâlnire pe stadionul ”Civitas Metropolitano” din Madrid. Cu o asistență de peste 45 de mii de spectatori, columbienii s-au impus cu 3-2, după o evoluție ștearsă a tricolorilor, care și-au revenit abia pe final.

”Adevărul!” Marius Șumudică a analizat România - Columbia și a tras o concluzie cruntă

Marius Șumudică a vorbit despre confruntarea tricolorilor și a ținut să evidențieze calitatea fotbaliștilor columbieni. Fostul antrenor de la Gaziantep a mai semnalat că selecționata lui Edward Iordănescu suferă în situațiile unu-contra-unu și a precizat că reprezentativa Columbiei a fost superioară naționalei noastre.

”E adevărat că am întâlnit o echipă puternică. S-a văzut clar că am pierdut toate duelurile, în primă fază. Am fost inferiori. Mai departe, calitatea și-a spus cuvântul până în minutul 80. E clar că au jucători de calitate superioară. Sunt jucători mulți care evoluează în Brazilia. Doar Luis Diaz joacă la Liverpool. Majoritatea evoluează în Brazilia. Acolo nu se joacă în viteză.

În America de Sud e un fotbal mai lent, bazat pe tehnica jucătorilor.

În prima repriză nu prea ne-au dat mingea, au controlat jocul. Rodriguez din poziția de număr 10 cobora mult să facă jocul, iar cei doi wingeri au intrat mult în interior. Acolo au avut superioritate. Când se duceau în părțile laterale... De acolo au venit și golurile, în momentul în care aveau situații de unu-contra-unu aveau calitatea necesară să ne scoată din joc. Suferim.

E o echipă peste noi. Cele două goluri ale României au venit în momentul în care ei au schimbat jucătorii. Până în minutul 65-70 a fost un joc dominat clar de echipa Columbiei și s-a văzut clar că sunt superiori în momentul de față. Faceți o comparație a fiecărei echipe și vedeți unde joacă fotbaliștii. Și după unde joacă ai noștri. Ăsta este adevărul”, a spus Marius Șumudică la televiziunea DigiSport.

Columbia - România s-a încheiat 3-2

Columbia a dominat meciul şi a deschis scorul încă din minutul 5, prin Jhon Cordoba, care a înscris cu o lovitură de cap. În minutul 36, Stanciu şi Marius Marin s-au încurcat şi după o pasă cu călcâiul, iar Jhon Arias a marcat pentru 2-0.

Horaţiu Moldovan a intervenit excelent în minutele 52 şi 66, dar portarul tricolorilor nu a mai avut ce face la şutul lui Yaser Asprilla, din minutul 80.

Pe final, românii au făcut pressing în preajma careului advers, iar Ianis Hagi a recuperat mingea şi a înscris primul gol pentru elevii lui Edi Iordănescu. Tricolorii au mai înscris odată, în minutul 90+4, când Man a pasat şi Florin Tănase a redus din diferenţă.