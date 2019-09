Marea problema a Romaniei U21! "A ridicat stacheta foarte mult" Capitolul la care nationala lui Radoi nu are solutie

Romania U21 a pierdut primul meci din campania de calificare pentru EURO 2021 cu Danemarca.

1-2 a pierdut nationala lui Radoi meciul cu danezii. Romania U21 a fost condusa cu 2-0. Florinel Coman a marcat pentru 2-1 si tot el avea sansa sa aduca un egal pe final de meci, insa a ratat o lovitura de la 11 metri.

Vlad Munteanu, managerul de la U21, a dezvaluit ca nationala de tineret a ramas fara lider dupa ce Andrei Ionut Radu a facut pasul la seniori. Portarul care a evoluat la EURO 2019 era omul care ii motiva pe colegii sai inainte de fiecare meci cu discursurile sale.

"Au avut cu siguranta emotii. Vreau sa va aduceti aminte cum a inceput campania precedenta, cu o victorie in Liechtenstein. Dar a trebuit ca Dani Isaila sa lucreze mult la mentalul jucatorilor, si tot nu a fost o victorie clara. Da, jucatorii au intrat tematori si de aici poate si dezamagirea noastra. Dar au vazut cum sta treaba si daca vor sa ajunga sus, trebuie sa faca totul.

Andrei Radu a ridicat stacheta mult in ceea ce priveste liderul vestiarului. Nu am avut un lider acum. Cand era Andrei s-au stabilit pe parcurs ierarhiile. Probabil si acum se va intampla la fel. In momentul de fata nu e nimeni vazut ca un lider si Florinel Coman nu stiu daca isi poate asuma acest lucru, dar ne-a aratat aseara ca poate evolua la un nivel ridicat si ma bucur pentru el", a spus Vlad Munteanu, managerul nationalei U21 la PRO X.