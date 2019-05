Marea absenta a nationalei Romaniei U21 de la UEFA EURO 2019: "Mi-au dat lacrimile! Era ultima mea sansa!"

Nu doar Dinamo a primit cu greu anuntul lui Mirel Radoi.

Una dintre cele mai mari surprize ale lui Mirel Radoi la anuntarea lotului final pentru UEFA EURO 2019 este absenta lui Mihai Butean. Fundasul de 22 de ani a marcat goluri importante in acest sezon, inclusiv in ambele manse din semifinalele Cupei Romaniei. In campania de calificare pentru turneul final, Butean a prins 90 de minute in meciul care a adus calificarea, o victorie cu 4-0 in fata Liechtenstein-ului.



"Nu am putut sa ma uit pana la capat. Cand am vazut ca nu eram pe lista fundasilor, am inchis transmisia. Am ramas asa, un pic doar cu mine. Mi-au dat si lacrimile. Stiu cat am muncit si cat de mult mi-am dorit sa fiu la Euro, mai ales ca pentru mine era ultima sansa sa ajung la un turneu final continental de tineret. Dar asta e alegerea domnului Mirel Radoi si nu am nimic sa ii reprosez" a spus Mihai Butean pentru Gazeta.

Butean, marea absenta

Fundasul celor de la Astra a avut un sezon excelent in Liga 1 si spune ca nu va lasa aceasta dezamagire sa-l afecteze prea mult.



"Stiu ca am avut concurenta, e normal la echipa nationala, dar eu am incercat sa dat totul pe teren, sa demonstrez ca se poate baza pe mine. E un moment greu pentru mine, dar n-am sa fac o tragedie din asta. N-o sa ma las doborat, o sa ma pregatesc si mai intens, o sa trec peste asta si o sa fiu mai puternic! Sunt convins ca daca voi munci a fel o sa am sansa sa merg la un turneu final cu echipa nationala" a mai spus Butean.