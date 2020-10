Anunt suprinzator facut de Cristiano Bergodi: "Mirel Radoi poate antrena in viitor Universitatea Craiova!"

Universitatea Craiova va juca in aceasta seara contra Academicii Clinceni, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.

Cristiano Bergodi este lider cu oltenii in campionat, avand 7 victorii din tot atatea meciuri. Antrenorul Universitatii a declarat ca meciul cu Clinceni va fi mai dificil de pregatit decat derby-urile, deoarece echipa lui Ilie Poenaru se apara foarte bine. Tehnicianul italian a remarcat meciul din etapa trecuta cand FCSB a reusit sa marcheze pe final.

"Va un meci foarte dificil, vom da piept cu o echipa buna, se apara foarte bine. Proba este chiar meciul cu FCSB, s-au chinuit pana spre final. Clinceni este o echipa buna, care are un antrenor tanar, foarte bun si care a facut o minune cand a salvat aceasta echipa de la retrogradare, anul trecut. Ne va fi foarte greu, nu numai din cauza faptul ca au in lot fosti jucatori ai FCSB. Ne-am pregatit foarte bine si speram ca vom face un meci frumos din toate punctele de vedere. Ar fi foarte importanta o victorie.

Trebuie sa ne facem jocul nostru, ei probabil vor juca pe contraatac. Sigur ca vor fi si momente mai grele, dar baietii au maturitate in joc, pot castiga si meciurile in care nu joaca bine. Mai devreme sau mai tarziu va veni un esec sau o remiza. Ne-am obisnuit suporterii cu succese, dar avem practic numai 3 puncte fata de CFR si FCSB. Trebuie sa ramanem umili, modesti, sa respectam orice echipa cu care ne intalnim, cum este si Clinceni.

E mai greu sa motivam jucatorii pentru acest moment. Nu e usor cand intalnesti echipe mai putin bune pe hartie, sincer, mi-e frica de acest meci, de ceea ce am vazut, este foarte greu sa desfaci aceasta echipa" a declarat Cristiano Bergodi.

De asemenea, Cristiano Bergodi a precizat ca lui Mirel Radoi trebuie sa i se acorde in continuare credit la echipa nationala. Chiar daca nu are experienta, el a spus despre Radoi ca este un antrenor cu metode moderne, care a facut performanta cu echipa de tineret. Italianul a mai declarat ca Radoi ar putea ajunge in viitor la carma Craiovei.

"Eu il consider pe Mirel Radoi un antrenor foarte bun. A avut performante notabile cu echipa de tineret, a fost extraordinar. Experienta se face pe teren, castigand sau pierzand. El poate antrena in viitor Universitatea Craiova, fiind un tehnician bun. Ii urez bafta, trebuie sa fim alaturi de el, fiindca este un antrenor tanar, cu metode moderne" a mai spus antrenorul Craiovei.