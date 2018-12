Jucatorul care promite sa faca SHOW la EURO! Radoi il vede viitorul star al nationalei: "Nimeni nu se astepta!"

Romania U21 s-a calificat la Campionatul European de tineret dupa o pauza de 21 de ani.

Nationala lui Radoi a fost trimisa intr-o grupa infernala, cu Anglia, Franta si Croatia, insa "tricolorii mici" merg in Italia cu ganduri mari. Vor sa iasa din grupa si sa joace cel putin in semifinalele turneului.

Radoi isi pune toate sperantele in Ianis Hagi. Selectionerul a fost impresionat de evolutiile lui Hagi jr dupa revenirea acestuia de la Fiorentina.

"E si greu sa pui om la om la Ianis, care navigheaza in toate zonele. E foarte greu ca un jucator sa-l urmareasca. Il vedem pe Ianis in stanga, il vedem in dreapta, il vedem in spatele varfului, il vedem si la nivelul mijlocasilor centrali. Sincer, cred nimeni nu se astepta sa aiba progresul acesta atat de mare si imediat după ceea ce s-a intamplat la Fiorentina. Eu ma bucur cel mai tare nu doar ca pentru noi, la nationala de tineret a fost decisiv, ci inainte de toate, pentru ca am fost acuzat ca am nu stiu ce interes cu Hagi ca eu sa il promovez pe Ianis. Nu am facut decat sa ii dau ceea ce e al lui, nu puteam sa evaluam un jucator doar dupa cele cinci etape care trecusera din Liga 1", a declarat Mirel Radoi pentru TelekomSport.