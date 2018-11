"Curaj, gaina, ca tot acolo mergi!" :)) Cum a comentat Hagi grupa Romaniei de la Euro U21

Hagi crede ca jucatorii Romaniei ar trebui sa profite la maximum de sansa pe care o vor avea la Euro, fara sa se gandeasca la numele adversarilor din grupa.

Franta, Anglia si Croatia vor sta in drumul Romaniei spre calificare. Hagi ii indeamna pe pustii din nationala lui Radoi sa nu-si faca niciun calcul legat de scenariile pentru calificare: "Trebuie sa fie motivati si sa dea tot, atat!"

"Nu conteaza cate puncte vor face, conteaza sa se lupte! Nu conteaza ca joci cu Franta, cu Anglia, cu Croatia, trebuie sa fii motivat, sa ai curaj! Curaj, gaina, ca n-ai ce sa faci, tot acolo te duci. E frumos pentru Radoi. Tot ce-a fost greu a facut, acum trebuie sa faca ce e usor, sa faca un Campionat European foarte bun. Isaila mi-a zis ca are incredere in generatia 98-99, i-a adus desi erau cu doi ani mai mici.

De aia cred eu ca au facut fata, cu toate ca erau mai mici: sunt foarte talentati. Meritul meu e unul singur: ca am avut curajul sa imi fac acea academie. Am avut puterea sa ma intorc la Ovidiu, pe camp, dar am facut-o. Copiii merita. Pe mine m-au crescut altii, acum trebuie sa fac eu ceva!", a spus Hagi.