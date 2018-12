SONDAJ SPORT.RO / Voteaza performanta anului 2018 in sportul romanesc. Halep sau Neagu? Nationala U21 sau lotul de canotaj?

Aici poti alege rezultatul sportiv din 2018 de care ai fost cel mai mandru.

Desi sportul din Romania nu are parte de tot ajutorul de care ar avea nevoie, sportivii nostri continua sa realizeze performante importante, sa ofere un exemplu pozitiv tinerilor si sa construiasca o imagine frumoasa a tarii noastre in strainatate. Sportul romanesc, in ciuda carentelor de infrastructura, pregatire, finantare, administrare si promovare, ramane unul dintre cele mai performante domenii din Romania, iar sportivii romani continua sa fie respectati, admirati sau temuti in intreaga lume.

Cele mai bune 10 performante din 2018. Care crezi ca e cea mai importanta?

Cristina Neagu a devenit cea mai buna marcatoare din toate timpurile a Campionatelor Europene de handbal feminin

Echipa nationala de fotbal U21 s-a calificat la un Campionat European dupa o pauza de 20 de ani

Simona Halep a castigat turneul de tenis de la Roland Garros, primul titlu de Grand Slam din cariera

Echipa feminina de volei Alba Blaj s-a calificat in finala Ligii Campionilor, fiind prima echipa din Romania care reuseste aceasta performanta

Robert Glinta a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de inot

Dinamo s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, dupa ce a castigat grupa din care a facut parte

Denisa Golgota a cucerit o medalie de argint si una de bronz la Campionatele Europene de gimnastica

Lotul de canotaj a obtinut 7 medalii la Campionatele Europene, fiind liderul clasamentului pe natiuni

Jucatoarea de tenis de masa Bernadette Szocs a castigat turneul Europe Top-16 Cup, la care au participat cele mai bune 16 sportive de pe continent

Ovidiu Ionescu a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de tenis de masa