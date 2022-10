Ironii după declarația lui George Pușcaș: ”E plină de încărcătură emoțională”

Atacantul de la Genoa a marcat o ”dublă”, dar prestația sa din ultimele meciuri ale naționalei a fost mult sub așteptări. Sorin Cârțu a ironizat declarația dată de Pușcaș după meciul cu Bosnia.

Printre altele, atacantul a spus că ”faptul că am retrogradat este singurul lucru negativ”.

”N-am intrat în națională, pentru că am fost plecat. Nu am văzut meciurile, nu pot să fac o analiză. Dar, îl parafrazez pe Pușcaș, 'să luăm ce a fost bun și singurul lucru negativ a fost că am retrogradat'. E plină de încărcătură emoțională”, a spus Cârțu, la Digi Sport.

George Pușcaș a ajuns la opt goluri marcate pentru naționala României, în 30 de partide.

Ce a declarat George Pușcaș, după România - Bosnia 4-1

”A fost o seară plăcută pentru victorie, pentru rezultat și pentru prestația echipei. Ar trebui să luăm tot ce a fost bun. Faptul că am retrogradat este singurul lucru negativ. Este greu când închei grupa cu o victorie și retrogradezi. Nu e plăcut. Trebuie să luăm tot ce a fost bun în meciurile anterioare, să avem grupul pe care l-am format și să continuăm.

Criticile nu mă afectează. Nu sunt o persoană care să citească presa. Sunt imun la asta. Îmi plac criticile constructive. Ei sunt în fața televizorului, eu sunt pe teren și trebuie să fac tot ce pot. Cu siguranță puteam lua altă decizie, dar așa am decis în acel moment. Nu am ce să îmi reproșez, doar să încerc să fac mai bine.

Aceste două jocuri ar trebui să fie un punct de plecare, să aducem prospețime și să ne îndreptăm către cât mai multe victorii”, a declarat George Pușcaș, după finalul meciului cu Bosnia.