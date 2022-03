Cum a reacționat Edi Iordănescu după ce a aflat că Ovidiu Hațegan a suferit un infarct

Ovidiu Hațegan (41 de ani) a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru montarea unui stent.

„Centralul” a trecut peste momentul de cumpănă și este mult mai bine.

Edi Iordănescu a dezvăluit că a încercat să ia legătura cu Hațegan pentru a-i transmite încurajări din partea „tricolorilor”, însă arbitrul nu a răspuns la telefon.

„Cumplit (ce s-a întâmplat cu Hațegan), chiar am aflat și din partea staff-ului am dat, am încercat să-l contactăm, dar nu a răspuns la telefon. Din nou o veste tristă... asta e parcă le-am atras în ultima perioadă. Îi dorim sănătate din suflet”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă dinaintea amecalului cu Israel.

Hațegan, primele declarații după infarct

„Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulţumesc staff-ului medical care m-a îngrijit şi tuturor celor care mi-au transmis mesaje şi gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de linişte, aşa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea”, a declarat Ovidiu Haţegan, conform site-ul oficial al FRF.

În vârstă de 41 de ani, Haţegan face parte din categoria Elite a corpului de arbitri FIFA, având la activ numeroase meciuri internaţionale pe care le-a oficiat.