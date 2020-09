"Ianis e vanat si asasinat pentru ca e copilul lui Hagi! Sa-l rebotezam!" Un fost fotbalist ii ia apararea lui Ianis! Ce sfaturi are pentru el

Dupa ce l-a trimis in teren in meciul cu Irlanda de Nord, Mirel Radoi l-a lasat pe banca pe Ianis Hagi in partida din Austria.

De altfel, el a fost destul de criticat dupa partida din prima etapa a Nations League.

La finalul meciului de luni seara, Marcel Puscas a sarit in apararea lui Ianis, dandu-i si un sfat tanarului fotbalist pentru a se putea impune la echipa nationala.

"De ani de zile acest copil e asasinat si e vanat pentru ca e copilul lui Gica Hagi! Lasati-l in pace! Sa-l rebotezam! Si asta cu numarul 10... Ce conteaza? Prea mare presiune se pune pe el. Suntem saraci in vedete si ne legam de copilul unei vedete, ca sa-l zgandarim pe taica-su!

La nationala el ar trebui sa aiba tupeu. Buna crestere nu e valabila mereu in performanta! Sa nu uitam ca fotbalistii sunt recrutati din a patra categorie sociala. Dumitrescu sau Raducioiu provin din tamplari, mama casnica. Ianis are foarte mult bun simt.

As vrea sa vad un jucator cum era Lacatus, cu 'sa moara', cu 'baga-mi-as...'. Ii lipseste rautatea! E nevoie de acest tip de 'vagabond' in fotbal. Nu exista fotbalist mare care sa nu fie asa. In performanta trebuie sa ai tupeu", a punctat Marcel Puscas la Telekom Sport.