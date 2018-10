Gnohere nu s-a putut abtine cand a vazut cum arata Gabi Tamas: "E ingrijorator ce face!" FOTO

Gabi Tamas si-a socat toti cunoscutii.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Tamas vine cu o minge desenata pe cap la nationala. Fundasul roman si-a obisnuit fanii in ultima perioada cu aparitii excentrice, insa acum a ales un look extrem de indraznet: o minge formata in cap colorata in rosu si negru.

Harlem Gnohere i-a transmis lui Moke, colegul lui Tamas, sa aiba grija de fostul sau coleg. "Will Moke vorbeste cu el pentru ca devine ingrijorator ce face el", a postat francezul.

Tamas traieste a doua tinerete in Israle, la Hapol Haifa, acolo unde e unul dintre cei mai iubiti jucatori. Perioada buna i-a adus si convocarea la nationala, prima dupa 3 ani.