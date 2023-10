Gică Popescu i-a dat imediat replica lui Edi Iordănescu: ”Între noi doi este o mare diferență”

Imediat după meci, Edi Iordănescu a avut o reacție dură atunci când a fost întrebat despre declarațiile lui Gică Popescu, care a criticat în termeni duri prestația ”tricolorilor” de la Budapesta.

Gică Popescu i-a dat replica lui Edi Iordănescu: ”Ce vrea? Să venim să-l aplaudăm?”

Iordănescu Jr. s-a legat de faptul că fostul mare internațional nu a scos în evidență lucrurile pozitive pe parcursul campaniei de calificare la EURO 2024, lucru care l-a enervat pe Gică Popescu.

După flash-interviul selecționerului de la Budapesta, a venit și replica din partea președintelui de la Farul Constanța.

„Din păcate, între noi doi este o mare diferență. Eu știu ce înseamnă echipa națională, el nu știe ce înseamnă echipa națională. Eu am plâns pentru echipa națională, m-am bucurat, lucru pe care el nu l-a făcut până acum. Ce vreau să-i spun lui Edi Iordănescu e că nu am nimic cu familia sa, am un respect deosebit pentru nea Puiu Iordănescu.

Nu pot să vin aici și să aplaud evoluțiile echipei naționale atunci când ele sunt foarte proaste. De când a preluat domnul Iordănescu echipa națională, cred că sunt cele mai proaste rezultate într-o grupă așa de ușoară. Ce vrea? Să venim să-l aplaudăm? Ne dorim echipa națională la Campionatul European, să redevenim echipa națională de care să se sperie Europa, așa cum era în perioada noastră”, a declarat Popescu, la Antena 1.

România ajunge la 13 puncte după șapte meciuri și rămâne pe locul doi în Grupă, la un singur punct distanță de Elveția și la două în fața Israelului. Cele două se vor întâlni luna viitoare în meciul direct.

Pentru ”tricolorii” lui Edward Iordănescu urmează partida cu Andorra de duminică, de pe ”Arena Națională”.

Ce a spus Edi Iordănescu despre Gică Popescu

”E părerea lui (n.r. Gică Popescu), eu nu comentez. Probabil că pentru mulți reprezintă un exemplu, dar despre mine nu a zis nimic bun. Poate are o problemă cu mine, cu familia.

Sunt mereu aceleași voci negative, mereu se așteaptă un pas negativ ca să comentăm. Am avut toate cifrele în favoarea noastră. Din păcate ne-a lipsit experiență”, a spus Iordănescu Jr. pentru sursa citată.