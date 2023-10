Edward Iordănescu, răspuns tranșant pentru Gică Popescu: ”Nu știu care-i probema lui, are ceva cu mine și familia mea”

Pe teren neutru, în Ungaria, nicio echipă nu a reușit să modifice tabela de marcaj. Cu toate acestea, Edward Iordănescu nu este deranjat de rezultatul final și este optimist după prestația aratată de tricolori: ”Nu, sunt extrem de supărat pentru că ne-am dorit extrem de mult. Sunt foarte optimist, s-a văzut din abordare. A fost un adversar foarte incomod, drept dovada ocntra-candidata noastră a câștigat în minutele de prelungiri.

Edi Iordănescu: ”Am spus că nu va fi ușor”

Eu nu am ce să reproșez echipei din punctul de vedere al atitudinii, spiritului. Am controlat jocul dar am avut un adversar care s-a apărat cu densitate și agresivitate. Am avut 87% pase complete, pentru cineva ca noi e foarte bine. Singurul lucru care ne-a făcut să plecăm cu un singur punct a fost ultima pasă.

Eu am spus că nu va fi ușor, nu sunt meciuri de dinainte câștigate. Nu am pierdut niciun meci, sunt aspecte de care am datoria să mă leg și să construiesc. O calificare e făcută din mai mulți pași, iar acesta e un pas.”

Tehnicianul român nu a ignorat nici atacurile din presă ale lui Gică Popescu și a ținut să îi răspundă la flash-interviu după meci, la Antena 1: ”E părerea lui (n.r. Gică Popescu), eu nu comentez. Probabil că pentru mulți reprezintă un exemplu, dar despre mine nu a zis nimic bun. Poate are o problemă cu mine, cu familia. Sunt mereu aceleași voci negative, mereu se așteaptă un pas negativ ca să comentăm. Am avut toate cifrele în favoarea noastră. Din păcate ne-a lipsit experiența.”

În contextul conflictului din Israel, Edward Iordănescu nu se gândește la rejucarea meciului și are ochii ațintiți pe partida de duminică seară, de la ora 21:45, înaintea Andorrei, lanterna roșie a Grupei I: ”Peste trei zile trebuie să batem Andorra, nu mă interesează acum Israel. Întâi trebuie să arătăm că merităm.”

Cum arată clasamentul din Grupa I, după 7 etape:

1. Elveția - 14p*

2. România - 13p

3. Israel - 11p*

4. Kosovo - 7p

5. Belarus - 5p

6. Andorra - 2p

*echipele cu un meci în minus.

Pentru ”tricolorii” lui Edward Iordănescu urmează partida cu Andorra de duminică, de pe ”Arena Națională”.

Programul României în preliminariile EURO 2024: