”Ne-am făcut viața grea tot timpul”. Ce a putut spune Răzvan Marin, după Belarus - România 0-0

Chiar dacă a controlat, în mare parte, jocul de la Budapesta cu Belarus, ”tricolorii” nu au reușit să înscrie și au făcut un nou pas greșit în campania de calificare la Campionatul European.

După meci, Răzvan Marin (27 de ani) a oferit primele explicații pentru jocul României de la Budapesta. Mijlocașul de la Empoli lasă de înțeles că egalul de la Budapesta va apăsa puternic pe umerii ”tricolorilor” înainte de meciul cu Andorra de duminică.

România a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în Grupa I, dar este în continuare la mâna ei pentru calificarea la Campionatul European.

Răzvan Marin: ”Mai sunt meciuri de jucat”

„Suntem triști, suntem supărati, am dat tot ce am avut mai bun. Am încercat până la capăt să câștigăm acest meci, cred că toată lumea a avut o atitudine pozitivă, din păcate nu am reușit s-o băgăm în poartă. Trebuie să ne ridicăm moralul pentru meciul de duminică iar cei care vor intra pe teren să aducă ceva în plus.

Cred că n-am reușit să fim așa de lucizi în ultimii 30 de metri, să venim cu o pasă decisivă mai bună, cu mișcare mai multă. Asta ne-a lipsit puțin astăzi, acea luciditate în ultimii 30 de metri. Mai sunt meciuri de jucat.

Sunt deja de șapte ani la echipa națională, parcă tot timpul a fost așa. Ne-am făcut viața grea tot timpul. Nu mai putem schimba nimic vizavi de acest meci, dar în continuare ne putem decide viitorul singuri. Dacă batem în Israel, vom fi tot la mâna noastră. Nu va fi ușor din punct de vedere mental, dar trebuie să ne concentrăm pentru că sunt foarte importante aceste trei puncte (n.r. - cu Andorra)”, a spus Răzvan Marin, la Digi Sport.

România ajunge la 13 puncte după șapte meciuri și rămâne pe locul doi în Grupă, la un singur punct distanță de Elveția și la două în fața Israelului. Cele două se vor întâlni luna viitoare în meciul direct.

Pentru ”tricolorii” lui Edward Iordănescu urmează partida cu Andorra de duminică, de pe ”Arena Națională”.

Cum arată clasamentul din Grupa I, după 7 etape:

1. Elveția - 14p*

2. România - 13p

3. Israel - 11p*

4. Kosovo - 7p

5. Belarus - 5p

6. Andorra - 2p

*echipele cu un meci în minus.