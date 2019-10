3 concluzii dupa victoria chinuita cu 3-0 cu Feroe. Contra, mai decisiv ca toti jucatorii de pe teren!

Romania a batut in Feroe cu 3-0.

Romania a inceput foarte ofensiv cu Feroe, cel putin pe hartie. Ocaziile au fost insa rare iar jocul a suferit pana in minutul 75, cand Puscas a reusit sa deschida scorul dupa o pasa geniala a lui Stanciu. Romania isi pastreaza sperantele intacte, iar meciul cu Norvegia de marti este decisiv!

Iata mai jos 3 concluzii dupa 3-0 cu Feroe!

1. Scor mare, victorie mica

Scorul cu Feroe este unul mare, insa nu reflecta ce s-a intamplat pe teren. Romania s-a chinuit 75 de minute sa dea un gol unor jucator semi profesionisti. Victoria seamana cu cea realizata de nationala de tineret cu Ucraina, care a facut o prima repriza slaba iar apoi a castigat pe final, cu acelasi scor.

Romania a reusit sa "lege" doua victorii cu Malta si Feroe, cu un scor general de 4-0, unul decent, avand in vedere ca Norvegia a facut tot 4-0 din aceasta dubla, iar Suedia 7-0, intr-o grupa in care e posibil ca la final sa conteze si golaverajul.

Dupa meci, Contra a declarat ca Romaniei ii este greu sa desfaca aparari aglomerate, lucru ce nu se va intampla cu Norvegia si Suedia, acolo unde speram ca jocul sa arata ca in finalul meciului cu Spania, nu ca in cele doua partide cu Malta si Feroe.

2. Victoria lui Contra

Victoria cu Feroe a fost una decisa de inspiratia lui Contra. Romania a inceput 4-4-2, sistemul care i-a adus cel mai mare succes in aceste preliminarii. In aceata formula am fost aproape de un egal cu Spania, dupa ce a fost dezastru in prima repriza, cand Romania a jucat 5-3-2/3-5-2.

Selectionerul a facut niste schimbari excelente, Mitrita si Keseru aducand ultimele doua goluri pe tabela si trezind o nationala adormita pe teren. Mai mult, Contra i-a tinut pe teren pe Puscas si mai ales pe Stanciu, cei care au facut primul gol, ultimul facand un meci foarte slab pana la momentul pasei geniale spre Puscas.

Nu in ultimul rand, Contra a apelat la Mitrita, cel pe care l-a ignorat in aceste preliminarii, iar atacantul "american" al nationalei a linistit acest meci, marcand golul doi si pasand decisiv la golul al treilea.

3. Suntem in grafic, depindem doar de noi!

Meciul cu Norvegia de marti devine decisiv. Romania s-a trezit pe final cu Spania si apoi a reusit doua victorii cu Malta si Feroe. Fara entuziasm, insa eficienta maxima. Chiriches s-a "rupt", Keseru a terminat si el meciul accidentat, iar inspiratia lui Contra pentru meciul cu Norvegia va fi decisiva.

Romania se poate califica la Euro daca bate si Norvegia si Suedia pe teren propriu. Din pacate, meciul cu nordicii va fi cu tribunele goale, dupa incidentele de la meciul cu Spania si cu Malta.

Meciul este marti de la 21:45, pe PROTV.