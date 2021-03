EXCLUSIV | "Problema nu a fost in aparare! Ei trebuiau sa faca mai mult!" Cum vor reusi 'tricolorii' sa se impuna in Armenia

Romania a pierdut meciul cu Germania, cu scorul de 1-0, in preliminariile Mondialului din 2022.

Helmut Duckadam a vorbit in aceasta dimineata la Pro X despre partida de pe Arena Nationala. Fostul portar l-au laudat pe Nita si a spus ca se astepta ca Radoi sa il foloseasca si pe Cretu, care ar fi fost o solutie mai buna pentru mijlocul terenului, in opinia sa.

Duckadam a vorbit si despre jucatorii de la care voia sa vada o alta atitudine, avand asteptari mai mari.

"Nita a facut doua partide foarte bune. Cea de aseara cred ca e meciul carierei, a facut un meci fantastic. Lui i se datoreaza faptul ca rezultatul a fost atat de strans.

Undeva e bine ca au fost multe ocazii fiindca l-au tinut in priza. Mai ales ca i-a reusit blocajul de la inceput care i-a dat incredere. Apoi cred ca i-a facut placere sa apere si sa-si dovedeasca valoarea. Nemtii au tratat unele momente cu lejeritate, dar asta nu ii scade cu nimic meritul lui Nita.

Mi-a placut apararea din repriza a doua chiar daca Germania si-a creat in continuare ocazii. Mi-au placut Popescu, Chiriches, Tosca pe stanga. Problema a fost la mijloc, nu in aparare.

Ma asteptam sa joace Cretu. Cred ca era un jucator care putea sa blocheze culoarele si in stanga si in dreapta. In rest, mijlocul a dezamagit, cei 4 din faza de aparare au fost lasati singuri si de aici superioritatea Germaniei si numeroasele ocazii.

Diferenta de valoare s-a vazut, dar ma asteptam la mai mult de la mijlocasi. Veneau foarte laudati de la echipele de club si ma asteptam la altceva de la Stanciu, Mihaila, Man...

Miercuri, diferenta o va face determinarea. Armenia va fi artagoasa si va trebui sa fim si mai artagosi ca ei si sa punem osul la bataie ca de-aia mergem la nationala. In momentul in care facem 6 puncte, e foarte bine. Daca faceam un egal cu Germania, era super bonus.

Dar noi mergem sa castigam in Armenia. Daca nu ne vom schimba atitudinea si nu vom gasi solutii de la mijloc in sus, va fi greu. Vreau sa vad o alta atitudine a jucatorilor", a declarat Helmut Duckadam la Ora exacta in sport.

Pentru Romania urmeaza miercuri, de la ora 19:00, partida cu Armenia, care va fi transmisa LIVE pe Pro X si www.sport.ro.