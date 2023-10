După meci, Gică Popescu a avut un discurs dur la adresa selecționerului României, iar pe parcursul serii a existat un duel la distanță între cei doi, prin intermediul declarațiilor făcute în spațiul public.

"Din păcate, între noi doi este o mare diferență. Eu știu ce înseamnă echipa națională, el nu știe ce înseamnă echipa națională. Eu am plâns pentru echipa națională, m-am bucurat, lucru pe care el nu l-a făcut până acum. Ce vreau să-i spun lui Edi Iordănescu e că nu am nimic cu familia sa, am un respect deosebit pentru nea Puiu Iordănescu", a declarat oficialul campioanei României, după primele concluzii ale tehnicianului naționalei.

Răspunsul lui Edi Iordănescu pentru Gică Popescu

La conferința de presă susținută după partida cu Belarus, Edi Iordănescu a fost întrebat despre comentariile acide ale lui Gică Popescu și a avut o nouă replică pentru fostul internațional român.

"Nu pot să comentez ce se spune în țară. Fiecare are dreptul la o părere. Din păcate, sunt persoane care, indiferent de moment, de rezultat, de starea echipei, n-am auzit niciodată un cuvânt de bine. Nu pentru mine, pentru băieți! Un cuvânt de încurajare, un cuvânt de susținere pentru o echipă tânără, cu o medie de vârstă de 25 de ani. O echipă care, totuși, este neînvinsă în această campanie și cu cea mai bună defensivă.

Am văzut că mereu vin din acea direcție fel și fel de discuții. Și fotbalistice, și extrafotbalistice. Nu le pun la suflet, nu mă interesează. Eu am crezul meu și merg înainte cu putere. Echipa are nevoie de altceva și merită altceva", a spus selecționerul.

Cum arată clasamentul din Grupa I, după 7 etape:

1. Elveția - 14p*

2. România - 13p

3. Israel - 11p*

4. Kosovo - 7p

5. Belarus - 5p

6. Andorra - 2p

*echipele cu un meci în minus.

Pentru ”tricolorii” lui Edward Iordănescu urmează partida cu Andorra de duminică, de pe ”Arena Națională”.

Programul României în preliminariile EURO 2024:

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția