Mirel Radoi, atacat din toate partile! "Mi-e si rusine sa spun ce senzatie am. Mirel schimba prea mult si nu se incheaga nimic"

Cel care are parte de cele mai mult critici este Mirel Radoi, dupa ce Romania a pierdut o noua partida, 1-2, cu Georgia. "Tricolorii" veneau dupa doua infrangeri consecutive, cu Germania, 1-0, si cu Armenia, 3-2, cantarind foarte mult la moralul echipei, care pare ca nu se regaseste nici la cateva luni dupa. Marius Niculae, fost international, se declara dezolat de tot ce se intampla si analizeaza problemele care exista la echipa nationala.

"Mi-e si rusine sa spun ce senzatie am. Daca ne bateau pe vremea in care aveau o echipa buna, atunci nu-mi era rusine, pentru ca aveau valoare, dar acum doar pe antrenor il cunosc. I-as lauda doar pe Ianis Hagi, care a facut un meci foarte bun, pe Sorescu si pe Ivan. In rest, am avut oportunitate la 0-1 cu acel penalty si eliminare, dar Razvan Marin a ratat.



Budescu, de cand a slabit, parca nu mai are aceleasi calitati. Probabil, trebuie sa se adapteze la noua greutate. Nu am continuat cu spiritul si atitudinea de la meciul cu Austria. Mirel schimba echipa de la meci la meci, este in continua cautare, ceea ce nu este ok! Anglia nu prea ne-a batut, asa ca poate dupa aceasta rusine cu Georgia, jucatorii poate vor avea alta atitudine in urmatorul meci. Dar, revenind la Mirel, schimba prea mult formula de start si nu se incheaga nimic!", a spus Marius Niculae la digisport.