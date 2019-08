Cu doua saptamani inainte de Romania - Spania NU EXISTA GAZON pe National Arena! Ce promisiuni a facut Primaria

Concertele verii au lasat National Arena fara iarba.

Burleanu are incredere in promisiunile facute de Primarie, chiar daca pana la meciul cu Spania mai sunt doar doua saptamani. Presedintele FRF spune ca nu exista un plan B si ca situatia nu va fi dezastruoasa, cu conditia ca termenele agreate cu operatorul stadionului sa fie respectate.

"Costul pentru dubla cu Spania si Malta este de aproximativ 400 000 de euro. Costul pentru meciul cu Danemarca de la tineret e undeva la 80 000 de euro. Acum nu avem niciun gazon pe National Arena, dar avem garantii ca la ora jocului vom avea un gazon care sa permita organizarea meciului in conditii optime. Azi ar fi trebuit sa se faca incarcarea gazonului, maine sau poimaine ar urma sa fie pus. Nu exista planuri B in situatia asta. Administratorul stadionului ne-a dat garantii ca vom avea conditii bune, zic sa nu fim pesimisti. Daca graficul va fi respectat asa cum arata acum am incredere ca vom avea un gazon optim la meciul cu Spania", a spus Burleanu.