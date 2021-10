Astfel, în mediul public au apărut multe discuții menite să găsească noul tehnician al primei reprezentative. Printre variantele avute de federație se numără Gică Hagi, Dan Petrescu sau Edward Iordănescu.

Cristi Borcea și-a ales favoritul pentru postul de selecționer

Totuși, Cristian Borcea, fostul patron al lui Dinamo, consideră că altcineva ar trebui să preia cârmele naționalei. Borcea spune că are mare încredere în Cosmin Olăroiu, considerând că acest tehnician este capabil să ducă naționala la mondial.

"Avem încredere în Rădoi. Cel mai bun antrenor la ora actuală, atât intern, cât și extern, este Olăroiu. Eu l-am văzut cum lucrează, am fost prin Dubai. Olăroiu e conectat 24/24 la fotbal. Și când te duci la masă, și dacă joci o tablă, și dacă stai în piscină, el numai de fotbal vorbește.

Dacă Rădoi pleacă, singurul care ne poate califica este numai și numai Olăroiu!", a spus Cristi Borcea, pentru Digi Sport.

Rădoi și-a anunța plecarea după revanșa cu Armenia

După victoria cu Armenia, 1-0, din Ghencea, Mirel Rădoi a anunțat că va pleca de la cechipa națională la finalul acestui an, când îî expiră contractul.

„Am spus destul de clar că nu voi mai continua, dar ar trebui să vorbim despre partidele rămase, nu despre situația mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea Federației să vină cu un contract. Dacă s-ar prelungi ar trebui să fie cu acordul meu. Îmi vine greu să cred că vreți să mai fiu aici după ce în tur nu mă mai voia nimeni. Nu are rost să mai discutăm. Mă știți. Dacă am zis așa, așa rămâne. Nu mă interesează.

Din luna noiembrie, echipa națională trebuie să își găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi mai fi. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Contractul meu se termină, să aduceți pe cine vreți dumneavoastră.

E momentul ca acest ciclu să se termine, să vină altcineva să preia această echipă. Trebuie să treacă la alt nivel. Sunt tânăr, mă frământă că nu pot antrena zilnic. Sper ca la finalul acestor meciuri, să fie cu două victorii, și să ne despărțim frumos. Nu știu cât va dura pauza. După o săptămână, dacă mă va suna cineva, e posibil. Deja știu că nu voi continua la echipa națională!”, a spus Mirel, în conferința de după România - Armenia.