Laporta a rupt tăcerea după demiterea lui Koeman: „Trebuia să o fac înainte!” Ce a spus despre Xavi 

Înfrângerea cu Rayo Vallecano le-a pus capac șefilor de pe Camp Nou, care l-au anunțat pe tehnicianul neerlandez, chiar în avionul de întoarcere, că este demis. În locul său, antrenor interimar va fi Sergi Barjuan, cel care pregătea a doua echipă a Barcelonei, iar vineri a avut loc conferința de prezentare.

Joan Laporta a vorbit despre demiterea lui Ronald Koeman, punctând că acest pas ar fi trebuit să fie făcut mai devreme, însă a preferat să îi acorde încredere tehnicianului.

„Trebuia să fi decis înainte asta!”

„Probabil că da, trebuia demis înainte. Văzând ce am văzut, e mai ușor să analizezi. Poate trebuia să decidem înainte, dar am înțeles că Koeman merita o marjă de încredere. E o modalitate de a motiva antrenorul și echipa.

Probabil că ar fi trebuit să iau o decizie înainte și îmi asum această responsabilitate. Situația nu era sustenabilă. Am intrat într-o cădere periculoasă, în care am fi putut să ne desprindem de absolut tot.

L-am dat afară pe Koeman după meciul cu Rayo. Aș vrea să punctez ceva. Suntem recunoscători pentru faptul că a preluat prima echipă într-un moment dificil. A câștigat Cupa Spaniei, iar dacă nu a continuat e din cauza rezultatelor. Situația nu era deloc bună. Continuăm să luptăm în campionat, în Champions și avem și Cupa. Avem încredere în Sergi până când ne înțelegem cu noul antrenor, despre care nu voi vorbi”, a spus Laporta la conferință conform Mundo Deportivo.

Laporta: „Am spus de când a plecat că Xavi o va antrena pe Barca!”

Deși nu a dorit să ofere nume în ceea ce îi privește posibilii înlocuitori ai lui Koeman, Laporta a vorbit despre Xavi și calitățile pe care le are fostul jucător al catalanilor.

„De când a plecat în Qatar am spus că o va antrena pe Barca. Ceea ce nu știu este când se va întâmpla asta. Informațiile pe care le avem sunt bune. Nu am urmărit-o pe Al Sadd, însă toate datele pe care le primim sunt pozitive. A devenit antrenor recent și nu are multă experiență. Vorbim mult despre Xavi, dar lăsați-mă să rămân rezervat, există și alți candidați.

Cu Xavi vorbesc încă de când aveam campania electorală și nu s-a 'rupt' niciodată contractul. Sunt conversații private, între prieteni. Am referințe foarte bune de la persoane pregătite, care îl cunosc mai bine decât mine. În urmă cu câteva luni, când i s-a oferit încredere lui Koeman, eu vorbeam cu Xavi. Știu ce părere are despre echipa pe care o avem și ce vrea să facă”, a adăugat președintele clubului.