"Contra ne-a adus placerea, devotamentul si un sentiment special cand imbracam tricoul nationalei!" Keseru, despre sansele Romaniei in drumul spre Euro

Romania e in grupa cu Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta

Keseru nu se bucura ca am picat cu trei echipe nordice in grupa preliminara pentru Euro 2020.

"Nu imi plac deloc echipele nordice. Mi se pare ca au o mentalitate extraordinara. Am vazut si Suedia, dar chiar si Insulele Feroe, chiar daca nu au calitate, simti ca te pot jena. Sunt echipe care se lupta pentru orice minge."

Golgheter la Ludogorets si in acest sezon, Keseru e convins ca 2019 poate aduce o calificare a Romaniei la Euro.

"Cu totii vedem parca mult mai clar luminita de la capatul tunelului."

"Ce a adus nou Cosmin Contra? As vorbi in primul rand de feeling, as vorbi despre lucurile simple. Placere, devotament, sentimentul acela special pe care il ai cand porti tricoul echipei nationale. Am simtit lucrul asta."

"Contra, venind dintre noi, a stiut perfect sa transmita acest lucru."

Keseru spune ca nu se teme de concurenta lui George Puscas, atacantul care s-a remarcat la nationala de tineret si pe care Contra il va convoca in nationala mare, cel mai probabil, in campania preliminara pentru Euro.

"Nu m-am temut niciodata de concurenta. Atunci cand exista concurenta, jucatorii cu mentalitate buna reactioneaza bine", a mai spus Keseru la Ora exacta in sport.