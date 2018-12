Vestile bune continua! Schumacher, tot mai aproape de recuperare! Decizia luata de sotia sa

Fanii lui Michael Schumacher primesc in sfarsit vesti bune!

La 5 ani de la teribilul accident de ski care l-a aruncat in coma, fanii lui Michael Schumacher primesc in sfarsit vesti bune. Fostul mare pilot nu este tintuit la pat si respira normal, fara aparate ajutatoare, iar recuperarea este in plina desfasurare.

Alaturi de Schumacher este tot timpul sotia sa, Corinna, fosta campioana la echitatie, cu care s-a casatorit in 1995. Femeia a supervizat recuperarea lui Schumacher in castelul din Elvetia, acolo unde o parte din casa a fost transformata intr-o adevarata clinica medicala. In tot acest timp, Corinna a administrat si afacerile de jumatate de miliard de euro ale lui Schumacher.

Urmeaza o etapa importanta pentru Schumacher, care va implini 50 de ani in luna ianuarie. Va fi mutat in SUA, la o clinica de recuperare din Dallas, unica in lume, specializata in tratarea leziunilor cerebrale.

Directorul clinicii a facut anuntul: "Avem experienta mare cu pacienti care au suferit asttfel de traume. Probabil nu exista o clinica in Europa care sa trateze la fel de multe cazuri ca a noastra", a povestit el.