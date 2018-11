Contra a explodat dupa ce criticii l-au acuzat ca nu a stiut ca nationala mai avea nevoie de un gol in Muntenegru: "CE VRETI ACUM?! SI CE DACA SUNTEM IN URNA 4?!"

Cosmin Contra a oferit o noua reactie, dupa ce dimineata a dat un comunicat pe site-ul FRF, in care a dezmintit informatiile potrivit caruia el si jucatorii nu au stiut ca au nevoie de o victorie la macar doua goluri diferenta in Muntenegru.

Cosmin Contra spune ca cei care afirma ca jucatorii nationalei nu au stiut ca mai aveau nevoie de inca un gol in finalul meciului cu Muntenegru sunt intr-o mare eroare. Selectionerul mai zice ca le-a transmis jucatorilor din primul minut, de cand a preluat nationala, ca isi doreste sa castige grupa din Nations League.

Selectionerul a mai explicat apoi de ce nu l-a bagat pe Mitrita pe final si a facut o schimbare aparent defensiva, cu Tudor Baluta in locul lui Keseru.

"Ok, si?! A fost o grupa de 3 care ne-a dezavantajat total, sunt multe...

Muntenegru care a avut nu stiu cate ocazii cu Serbia...



Am jucat fara spectatori cu Muntenegru, am jucat in 10 cu Serbia.

Serbia are un jucator care valoreaza cat toata nationala noastra.



Am luat 4 puncte cu Muntenegru, am luat 6 cu Lituania. Acum vad ca se zice ca nu am facut nimic!

Si ce daca am cazut in urna a patra?! Am facut tot posibilul sa castigam grupa. Nu am reusit pentru ca Serbia a fost mai constanta, a avut o victorie in plus cu Muntenegru.

Voi credeti ca baietii nu au vrut sa castige meciul cu Muntenegru?

Aceasta nationala a demonstrat la vreun meci ca nu si-a dorit la maximum victoria?

Mesajul meu pentru baieti a fost acela ca trebuie sa castigam fiecare meci.

Voi ce vreti acum?! Vreti sa zic ca le-am spus baietilor sa nu dea goluri?

Aseara l-am schimbat pe Keseru pentru ca in ultimele 10 minute nu mai putea, dupa efortul depus. Nu mai ajungea in fata portii, nu mai avea prospetime. Mi-a zis sa-l mai las 5 minute si l-am lasat, dar am vazut ca nu mai poate si l-am pus pe Nicusor Stanciu in locul lui. De ce? Pentru ca Nicusor poate da un sut de acolo, poate da o pasa, plus ca il aveam pe Puscas in fata, care era proaspat.



Daca mai aveam un varf in lot, il bagam, pentru ca aveam nevoie de gol.

Pe Mitrita nu am putut sa-l bag pentru ca era accidentat. L-am pus pe banca, dar el nu putea sa joace! Nu am vrut sa se afle. El era accidentat dinainte sa plecam. Am incercat sa-l recuperam, dar nu s-a putut.

Echipele din urna a treia nu sunt de speriat.

Eu mi-am dorit sa castig aceasta grupa, asta le-am zis jucatorilor din primul minut", a spus Cosmin Contra la Digi.