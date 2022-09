Ce salariu ar avea Răzvan Burleanu ca președinte al FRF: „E inadmisibil pentru fotbalul românesc”

România a încheiat grupa din Nations League cu o victorie, 4-1 cu Bosnia, pe stadionul din Giulești. Cu toate acestea, tricolorii au terminat pe ultimul loc, cu 7 puncte, și au retrogradat în al treilea eșalon valoric al competiției. Unde se mai regăsesc Kosovo, Insulele Feroe sau Bulgaria.

După ratarea obiectivului din Nations League, oficialii Federației Române de Fotbal își doresc ca Edi Iordănescu să continue pe banca tehnică a reprezentativei României. Următorul obiectiv este calificarea la EURO 2024. În preliminarii, România face parte din urna a treia valorică la tragerea la sorți de la începutul lunii octombrie, și ar putea avea o misiune dificilă.

Florin Prunea a dezvăluit ce salariu ar avea Răzvan Burleanu

Florin Prunea este de părere că principalii vinovați pentru rezultatele slabe din ultimii ani în fotbalul românesc sunt conducătorii Federației, în frunte cu președintele acesteia.

Fostul internațional român a dezvăluit salariul pe care îl are Răzvan Burleanu nu justifică contraperformanțele din ultimele sezoane la nivel internațional.

"Eu acum am aflat. Noi avem un președinte de federație care câștigă în jur de 30 de mii de euro în mână pe lună. Este inadminisibil, la fotbalul nostru, ca el să câștige, cu poziția pe care o are acum la FIFA, unde a fost numit, nu a fost votat, în Consiliul FIFA, salariul de la Federație plus diurne, este cel mai bine plătit om din fotbalul românesc. Și peste antrenori, și peste ce vrei tu. Din România vorbesc. Poate Dan Petrescu… nu știu cât are, 20-30 de mii. Și la noi fotbaliștii sunt neplătiți cu lunile, la noi antrenorii… bătaie de joc. Competițiile, am văzut acum un rezultat la Liga 3, 19-0, competiție organizată de către Federația Română de Fotbal.

Păi, noi mai avem dreptul să vorbim despre Campionate Europene și Mondiale? Păi, vine decontul acum pe data de 9, că l-am auzit pe minipreședintele Federației Române de Fotbal… Așa este, este minipreședinte și FRF nu mai este Federația Română de Fotbal, este miniFederația Română de Fotbal, după performanțe", a declarat Florin Prunea, potrivit Prosport.