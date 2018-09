Ce i-a spus Gica Hagi lui Ianis dupa golul direct din corner contra Bosniei: "Stie ca mereu am ceva de completat!"

Gica Hagi spune ca se astepta la o asemenea executie de la fiul sau.

Gica Hagi a vazut pe viu reusita superba direct din corner a lui Ianis Hagi. Nu a fost insa surprins de aceasta.



"E o executie care lui ii poate iesi daca se afla intr-o zi de gratie. Si marti a avut o asemenea zi. Eu il stiu de mic, stiu cat de bine bate toate fazele fixe. E un decar pur, curat, are o tehnica senzationala, prestatia lui e normala avand in vedere aceste calitati" a spus Gica Hagi, citat de Gazeta.

In ciuda acestei reusite fantastice a fiului sau, Gica Hagi a avut in continuare sfaturi pentru Ianis.

"Ianis stie ca intotdeauna am ceva de completat. L-am felicitat pentru tot ce a facut. Astazi (miercuri) am avut o sedinta cu el, am luat masa impreuna. Am vorbit ce trebuie sa faca inainte, cum sa evolueze, ce avem de facut la club pentru a progresa" a mai spus Hagi pentru Digi.