BREAKING NEWS | Cand se va numi noul selectioner si cine are cele mai mari sanse sa preia nationala! Anuntul facut din partea Federatiei : "O sa fie un selectioner cu licenta PRO"

Mihai Stoichita a anuntat cand va fi numit noul selectioner.

Dupa ce a ratat calificarea directa la EURO 2020, dupa ce a terminat grupa F din preliminarii pe locul 4, Romania merge la barajul Nations League, pentru doua meciuri care ne pot duce la turneul final.

Nationala noastra va intalni Islanda in semifinale si, daca ii invinge pe nordici, va juca finala pentru EURO impotriva Bulgariei sau Ungariei.

Mihai Stoichita a vorbit despre adversarul Romaniei din semifinalele turneului si despre cel care ii va lua locul lui Contra la nationala. Stoichita spune ca pana marti, cand va avea conferinta de presa oficiala a celor de la FRF, exista posibilitatea sa se afle cine va prelua nationala

"A fost ce ne-am dorit. Nu stiu daca a fost cu noroc. Singura problema e ca vom juca in amrtie, in martie temperaturile sunt foarte scazute. Ei spun ca o sa aduca un fel de cort p care sa il puna peste gazon. NIci nu vor sa auda de treaba asta, isi doresc foarte mult sa joace acasa. Ma pricep la regulamentele astea UEFA in legatura cu organizarile meciurilior, stiu doar ca in cazuri extreme se pot modifica de pe o zi pe alta. Hai sa punem cazul fericit cu Feroe, nu sunt la nivelul Insuelelor Feroe, dar stilul este cam acelasi. Sper sa avem o evolutie buna. La prima vedere este echipa care este cea mai puternica, o recomanda participarile la campionatul euopean, dar se pare ca si ei sunt in picaj. Un dezvantaj este ca jucam in deplasare.

O sa stea pe banca un selectioner. Saptamana asta sigur se va definitiva. E o problema de responsabilitate. O sa vorbesc maine cu presedintele sa vedem ce se va intampla, ca suspansul asta sa nu mai fie. S-ar putea sa aflati pana marti la conferinta de presa oficiala. E urat sa spui ca cea mai la indemana alegere e Radoi, mai e Hagi, Petrescu, Sumudica, Rednic, Boloni, Reghecampf.

Asta vara nu era pregatit. Hai sa terminam cu intrebarile astea. Toti sunt pregatiti pentru functia asta. NU se pune problema sa vina un antrenor doar pentru aceste meciuri de baraj. Antrenorul care vine are curajul de a le disputa. Urmatorul obiectiv intermediar este pus in ecuatie. Nu e sperietoare pentru nimeni acest baraj, suntem sub impresia ultimelor meciuri, dar daca ne speriem asa de echipele astea pe care le vedem in fata, e rau de tot.



Eu nu cred ca vreunul dintre cei pe care i-am enumerat aici se sperie. O sa discut si cu membrii din comisie, o sa discut si cu presedintele si cine se simte in stare sa vina, e binevenit la Federatie. Va fi acel nume de antrenor cu licenta pro, cu responsabilitate si curaj. Astea doua meciuri sunt fara obiectiv, dar probabil ca urmatorul obiectiv va fi Liga Natiunilor, va fi un obiectiv intermediar. Pe oricare dintre cei pe care i-am enumerat ii cunosc foarte bine. In 3 luni de zile trebuie sa isi pregateasca meciul cu Islanda, si inca 2 meciuri, cu Bulgaria si cu Ungaria", a spus Mihai Stoichita.