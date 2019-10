FUNDAS DE 75 DE MILIOANE, GRESEALA DE INCEPATOR! De Ligt, pus la zid de selectionerul Olandei! "Nu paseaza niciodata, apoi pierde mingea si da din maini" VIDEO

Olanda a jucat aseara, in preliminariile EURO 2020, impotriva nationalei Irlandei de Nord si a castigat cu scorul de 3-1.

Nationala Olandei s-a impus cu greu in fata Irlandei de Nord, dupa ce a fost condusa cu 1-0 in minutul 75, prin golul lui Magennis. Depay a egalat 5 minute mai tarziu, pentru ca de Jong sa marcheze golul de 2-1 in primul minut de prelungiri. Acelasi Depay a reusit dubla in minutul 94 de prelungire din pasa lui Frenkie de Jong.

Desi a invins, jocul Olandei nu a fost deloc convingator. Selectionerul Ronald Koeman s-a plans de jocul adversarilor dar si de apararea echipei sale. Matthijs de Ligt a fost cel mai criticat jucator al selectionerului pentru greselile facute in meci. Fundasul celor de la Juventus este la al doilea meci in care greseste, dupa ce in meciul cu Germania a facut un hent in careu, oferindu-le sansa nemtilor sa inscrie.

"Un fotbal scandalos, totusi permis. Trebuie sa il respect, doar ca este ingrozitor de privit.

Lui de Ligt i se poate intampla o data. S-a intamplat si a doua oarra si nu avea voie sa se repede, dar asta este fotbalul. A fost comedia erorilor. De Ligt nu paseaza niciodata, apoi pierde mingea si da din maini. Nu sta in linie si nici nu intra in duel, e mereu la mijloc. L-a scapat complet pe Magennis, ii lipseste ceva", a declarat Koeman dupa meci.

Imagine paying £67.8 million for De Ligt when you could’ve had Lovren for £23 million. #LFC pic.twitter.com/y7Rx2C4eQU — Nic Mason (@MrNickMason) October 11, 2019

Matthijs de Ligt a fost si cel mai slab notat jucator al Olandei, alaturi de De Roon si Babel. Toti trei au primit nota 5 pentru prestatia din meciul cu Irlanda de Nord.