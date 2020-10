Au mai ramas cateva zile pana la DUELUL DE EURO cu Islanda! Primii tricolori au sosit la Mogosoaia: "La acest capitol trebuie sa ii batem!"

Islanda - Romania va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, joi, de la 21:45.

A inceput numaratoarea inversa pana la semifinala din barajul pentru Campionatul European din vara viitoare.

Primii tricolori au ajuns la Mogosoaia pentru cantonamentul echipei nationale.

Alin Tosca (28 de ani) este unul dintre ei si a oferit un interviu pentru site-ul FRF.RO in care a analizat duelul cu Islanda.

Tosca a avut parte de un sezon extraordinar sub comanda lui Marius Sumudica la Gaziantep si a reusit sa fie titular si integralist in toate cele 34 de meciuri jucate la echipa de club. In 3060 de minute, fundasul nu a vazut niciun cartonas galben:

"Cred ca ma ajuta sa cresc ca fotbalis, pentru ca este un campionat cu jucatori de valoare. Se joaca foarte mult unu contra unu, este un stil care mie imi place si consider ca ma ajuta sa cresc ca jucator.

Cred ca am avut noroc, pentru ca toti avem nevoie de asta pentru a ne feri de accidentari, in al doilea rand m-a ajutat si staff-ul foarte mult si eu ca si jucator am fost profesionist. Am jucat si fara cartonase galbene, chiar este un record", a spus Tosca despre experienta din campionatul Turciei.

Alin Tosca: "E cel mai important meci pentru mine la echipa nationala"

"Este o placere si o bucurie sa lucrez din nou cu ei (n. r. Mirel Radoi si Nicolae Dica). Consider ca sunt doi jucatori care si-au lasat amprenta asupra fotbalului romanesc si cred ca si-o pot lasa si ca antrenori. Ii cunosc foarte bine, am lucrat impreuna, au toate calitatile si considera ca singurul lucru de care au nevoie este norocul. Stiu cat de mult muncesc si isi doresc sa faca performanta ca antrenori", a spus fundasul.

Tosca a fost coleg cu Ingason la PAOK, fundas central din nationala Islandei:

"Sunt cunoscuti pentru stilul lor de joc agresiv. Toata lumea stie ca sunt niste luptatori. Sincer, au si calitate buna, il cunosc pe fundasul lor, pe Ingason, eu cred ca trebuie sa ii batem la capitolul dorintei, sa avem dorinta mai mare.

Imi doresc sa marcam doar noi, nu conteaza care jucator, dar imi doresc foarte mult sa ii batem. Asta este cel mai important, daca se intampla sa marchez eu, daca voi juca, e o bucurie mai mare, dar important e sa castigam, asta este scopul comun.

Ne poate oferi sansa sa jucam la un turneu final si pentru mine este o dorinta foarte mare, un obiectiv.

Nu ma tem nici de vreme, nici de gazon, ambele echipa jucam pe acelasi teren. Imi doresc doar ca noi sa fim in forma, concentrati si sa avem si putin noroc.

Ii urez succes lui Camora, e un jucator bun, cu experienta si cred ca ne va ajuta, pentru ca asta e cel mai important", a mai spus Tosca.

Fundasul din nationala Romaniei a comentat si transferul lui Mihaila la Parma, in Serie A:

"Cu siguranta plecarea lui Mihaila in Serie A reprezinta un plus pentru fotbalul romanesc, imi doresc sa faca fata acolo, sa joace foarte bine si sa arate ca si noi putem face fata in campionatele puternice", a mai spus Tosca.

