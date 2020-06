Anunt de ultima ora al lui Burleanu! Barajul cu Islanda are sanse mari sa fie mutat DIN NOU! Cand se poate juca

Reprogramat initial pentru iunie, apoi pentru septembrie din cauza pandemiei, meciul cu Islanda din playoff-ul Euro 2020 are sanse mari sa fie din nou mutat.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, crede ca partida din Islanda va avea loc in octombrie. O decizie finala a UEFA va fi comunicata pe 17 iunie, la finalul Comitetului Executiv pe care federatia europeana l-a programat.

"Meciul cu Islanda se poate juca in septembrie, octombrie sau noiembrie. Vom afla sigur pe 17 iunie, cand e Comitetul Executiv. In luna octombrie cred ca va fi. In lunile noiembrie si martie nu poti sa joci in anumite tari, inclusiv in Islanda. Deci raman variantele septembrie si octombrie. Tinand seama de context, de faputl ca se va dori terminarea competitiilor europene la nivel de club si a ligilor nationale, cele mai mari sanse sunt ca meciul cu Islanda sa fie in octombrie", a spus Burleanu la Digisport.

Romania va juca in deplasare atat semifinala cu Islanda din barajul Euro, cat si o eventuala finala impotriva castiigatoarei dintre Bulgaria si Ungaria.

Numit selectioner la finalul lui noiembrie 2019, Mirel Radoi va debuta astfel ca antrenor al Romaniei abia in toamna acestui an.