"Am stiut cate goluri trebuie sa dam!" Reactia lui Contra dupa scandalul de la nationala! De ce a facut schimbare defensiva

Cosmin Contra si jucatorii stiau ca Romania are nevoie de mai multe goluri in Muntenegru.

Romania avea 1-0 pe final cu Muntenegru, iar Contra l-a inlocuit pe Keseru, atacant, cu Baluta, mijlocas. La final, o parte din jucatori spuneau ca nu stiau ca nationala are nevoie de mai multe goluri pentru a prinde calificarea in playoff.

Contra si oamenii din FRF anunta ca se stia cu o zi inainte de partida ca o victorie cu 1-0 nu e suficienta, asa cum a dezvaluit si responsabilul FRF pentru statistici pentru www.sport.ro.

Comunicat FRF:

In legatura cu schimbarile efectuate de selectionerul Cosmin Contra pe durata meciului de la Podgorica, Federatia Romana de Fotbal nu face niciun comentariu, asa cum nu a facut-o niciodata la adresa unui selectioner. Totusi, reiteram sprijinul pentru Cosmin Contra, un selectioner al carui obiectiv este calificarea la Euro 2020 si sub conducerea caruia echipa nationala a Romaniei a pierdut un singur meci, amicalul cu Olanda, in 14 partide.



Cosmin Contra: “Jucatorii echipei nationale au fost informati atat in ziua jocului, cat si cu o zi inainte, la sedintele de grup, dar si in discutiile individuale ca avem nevoie de o victorie la doua goluri diferenta. Am decis inlocuirea lui Claudiu Keseru pe final pentru ca acesta facuse un efort considerabil pana atunci, iar introducerea lui Tudor Baluta a insemnat urcarea lui Nicolae Stanciu pe o pozitie mai avansata, unde avea o mai mare libertate de ajunge aproape de poarta adversa. La fel ca si la partida cu Lituania, am inceput meciul de la Podgorica cu doi atacanti, pentru ca obiectivul nostru a fost clar, acela de a castiga si de a marca cat mai multe goluri! Repet: am stiut de ce intram pe teren, ce trebuie sa obtinem. Din pacate, nu am reusit sa mai marcam”.

Nicolae Stanciu: „Am stiut cu o zi inainte de meci ca avem nevoie de o victorie la doua goluri pentru a avea sanse la urna a treia pentru tragerea la sorti a preliminariilor EURO 2020. Si cred ca s-a vazut acest lucru dupa felul in care am abordat jocul, dupa numarul sanselor create si a jocului ofensiv pe care l-am practicat. Am incercat sa castigam la cat mai multe goluri diferenta. Stiam importanta unei victorii la doua goluri. Noi am luptat pana la final pentru obiectivul nostru si ne-am bucurat pentru evolutia buna si un an incheiat fara infrangere”.