EXCLUSIV! Reactia FRF dupa gafa de PROPORTII din Muntenegru: "Eu le-am spus cu o zi inainte de meci!" Cine a comis-o

Oficialul FRF a raspuns acuzatiilor ca el ar fi fost cel care nu le-ar fi spus "tricolorilor" ca 1-0 cu Muntenegru nu era indeajuns.

Catalin Gheorghiu, fost jurnalist sportiv si actualul team manager al echipei nationale a Romaniei, este persoana insarcinata in cadrul FRF pentru a tine statisticile in privinta jucatorilor avertizati cu cartonase galbene, suspendarile, situatia din clasament si toate elementele care tin de statistica. El prezinta rapoarte staffului tehnic inaintea meciurilor si sta in apropierea bancilor de rezerve pe toata durata desfasurarii partidelor.

"Eu am transmis mai departe informatiile ce tin de clasament, nu cred ca pot fi eu tras exclusiv la raspundere de presa. Eu am informat inainte de meci stafful tehnic care sunt scorurile care ne avantajeaza, cum sta situatia.

Cu o zi inainte de meci, nu in timpul meciului sau la pauza! Eu nu am participat la sedintele tactice de dinaintea partidelor, pentru ca nu e treaba mea sa le vorbesc direct jucatorilor. Eu am alte treburi, ma duc la stadion, ma intalnesc cu delegatii UEFA, dau echipa… Am vazut acum in presa ca unii jucatori s-au bucurat la fluierul final sau ca altii au declarat ca nu stiau ca trebuie un scor mai mare, ca altfel atacau mai mult. Stiu ca antrenorii le-au spus la sedinta tehnica ce trebuie sa faca, ca nu trebuie sa se multumeasca doar cu o victorie, ca le trebuie un anumit numar de goluri.

Nu ma intrebati de schimbari, de ce s-a strigat de pe margine sau de tactica, nu e treaba mea. Eu cred ca primul 11 a fost foarte ofensiv, au fost multe ocazii, trebuia sa dam mai multe goluri. Eu nu ma bag in chestiuni tactice, dar jucatorii au fost informati si s-a vazut ca au atacat, au vrut mai mult. Credeti ca a fost cineva care nu a vrut sa dea golul doi? Eu am anuntat cu o zi inainte de meci tot ce trebuia sa se stie", a declarat Catalin Gheorghiu pentru Sport.ro.