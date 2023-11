După eșecul din Kosovo (0-1), Israel a rămas la cinci puncte în spatele României, însă mai are trei meciuri de jucat. Chiar dacă va pierde contra Elveției, miercuri, naționala lui Alon Hazan poate pune probleme serioase tricolorilor în cazul în care va câștiga duelul direct, programat sâmbătă, în Ungaria.

Alex Chipciu avertizează înainte de Israel - România

Alex Chipciu, participant cu România la EURO 2016, spune că misiunea tricolorilor va fi una infernală, în condițiile în care Israelul a pus probleme serioase naționalei lui Edi Iordănescu inclusiv în partida de la București, în septembrie, încheiată la egalitate, 1-1.

"Sincer, mie Israel mi se pare o echipă foarte, foarte bună. Am văzut reacțiile de după meciul Kosovo - Israel și toată lumea era fericită: 'Gata, România are prima șansă'. Mie mi se pare greu și în momentul ăsta. Dacă noi vom face același rezultat cu Elveția pe care îl vor face israelienii, iar ei ne bat în meci direct, se califică Israel la EURO.

Va fi un meci cu totul diferit față de ce am văzut în Kosovo - Israel. Va fi un teren bun, Israel e o echipă care controlează jocul, pasează. Sincer să fiu, la București ne-au dominat, puteau să ne și bată. Trebuie să fim foarte echilibrați și să nu intrăm în starea de 'gata, ne-am calificat'.

Și starea de război la poate da un imbold. Cu siguranță ei pregătesc meciul cu noi. Cu Elveția vor menaja jucătorii. Cel mai important meci e clar acela. Va fi infernal, dar eu am încredere că ne vom califica cu toată situația și toate conjuncturile care au fost. Am jucat cu Kosovo aici, au luat roșu, Israel e în război... parcă totul a fost favorabil nouă. Țin minte că și la EURO 2016 au fost niște conjuncturi care ne-au ajutat. Am bătut Grecia, care nu mai era o națională ca în anii trecuți, apoi am venit pe fondul ăla și ne-am calificat la EURO. Am avut șansă multă în grupa asta și cred că vom avea până la final", a spus Alexandru Chipciu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Israel sacrifică meciul cu Elveția pentru a fi în formă maximă contra României

Publicația locală Sport5 scrie că pentru meciul cu Elveția ar urma să existe 7 schimbări în echipa de start a Israelului față de duelul cu Kosovo. Singurii titulari care își vor păstra locul miercuri vor fi portarul Glazer, căpitanul Dasa, stoperul Goldberg și mijlocașul defensiv Lavi, anunță jurnaliștii israelieni, care susțin că au văzut la antrenamentul oficial de dinaintea meciului cu Elveția 11-le pe care l-ar pregăti selecționerul Alon Hazan.

Cum ar putea arăta Israel contra Elveției: Omri Glazer (Steaua Roșie Belgrad) - Eli Desa (Dinamo Moscova), Raz Shlomo (Leuven), Shon Goldberg (Maccabi Haifa), Ofir Davidzada (Maccabi Tel Aviv) - Mohammed Abu Fani (Ferencvaros), Neta Lavi (Gamba Osaka), Ramzi Safuri (Antalyaspor), Dean David (Maccabi Haifa) - Anan Khalaili (Maccabi Haifa), Dor Turgeman (Maccabi Tel Aviv)

Interesant este că ambii atacanți sunt lipsiți de experiență. Anan Khalaili, care a marcat două goluri în acest sezon la Maccabi Haifa, are doar 19 ani și nu a jucat niciodată pentru naționala de seniori a Israelului. Dor Turgeman are 20 de ani și a debutat la națională în septembrie, chiar la meciul tur cu România (1-1), când a jucat aproximativ o oră.

Cei mai importanți oameni de atac ai Israelului - veteranul Eran Zahavi (36 de ani) și tânărul Oscar Gloukh (19 ani), care a marcat contra României la București, vor fi menajați în vederea duelului cu România, de sâmbătă.

Clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. România - 16p (8 meciuri, golaveraj +9)

2. Elveția - 15p (7 meciuri, golaveraj +12)

3. Israel - 11p (7 meciuri, golaveraj -1)

4. Kosovo - 10p (8 meciuri, golaveraj +1)

5. Belarus - 6p (8 meciuri, golavraj -7)

6. Andorra - 2p (8 meciuri, golaveraj - 14p)

Meciurile rămase de jucat în grupa României