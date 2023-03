Carmine Nunziata, selecționerul naționalei U20 a Italiei, a anunțat, vineri seară, lotul convocat pentru meciurile cu Norvegia (23 martie) și Germania (27 martie), din competiția Elite League U20. Pe listă se află și Andrei Coubiș.

Andrei Coubiș a lăsat România pentru Italia. Anul trecut i-a promis lui Lobonț că va juca pentru tricolori

Andrei Coubiș este născut în Italia, la Milano, din părinți români. A crescut la grupele de juniori ale lui AC Milan, iar din toamna anului 2021 a început să fie convocat de România. Stoperul de 1.89m a jucat inclusiv la Campionatul European U19 pentru tricolori, vara trecută, însă acum a decis să reprezinte Italia.

În octombrie, la emisiunea Poveștile Sport.ro, Bogdan Lobonț dezvăluia că Andrei Coubiș i-a făcut o promisiune, aceea de a juca pentru România "până când își va încheia cariera". Fostul selecționer al naționalei U20 a explicat că, în prima discuție avută, subiectul principal a fost legat strict de alegerea pe care fundașul lui Milan vrea să o facă.

"Eu îți spun cum am procedat și îți dau exemple. Primul e Coubiș, de la AC Milan. L-am sunat și am spus în felul următor - am vorbit prima dată în italiană, e născut aici, dar a plecat acolo. I-am zis: 'Andrei, în funcție de ceea îmi răspunzi la întrebare, continuăm sau nu discuția. N-are rost să pierd timpul cu tine și nici tu cu noi.

Important e ce vrei tu să faci: vrei să joci pentru echipa națională sau nu? În funcție de răspunsul tău, continuăm sau nu discuția. E simplu!'. A zis 'da, vreau să joc!'. Bine, dacă ai zis da, rămâne da, ți-l tatuezi pe piele. Joci la echipa națională până în momentul în care consideri sau până când îți închei cariera'", a povestit Bogdan Lobonț, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Andrei Coubiș era și pe lista preliminară a lui Emil Săndoi pentru meciurile din această lună

La începutul lunii martie, FRF a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați la naționale. La reprezentativa U21 se afla și Andrei Coubiș, care, între timp, a ales Italia.

România U21 va disputa două meciuri amicale, unul cu Portugalia (24 martie) și altul cu Germania (28 martie)

Stranierii de pe lista preliminară pentru România U21

Andrei Coubiș (AC Milan / Italia)

Otto Hindrich (Kisvarda / Ungaria)

Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia)

Alexandru Țîrlea (Gimnastic de Tarragona / Spania)

Marco Ehmann (Enosis Neon Paralimni / Cipru)

Andrei Mărginean (Novara / Italia)

Marius Corbu (Akademia Pușcaș / Ungaria)

Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv / Israel)

Dennis Politic (Port Vale / Anglia)

Cătălin Cîrjan (Arsenal / Anglia)

Andrei Coubiș, în 2021, după ce a fost chemat de România: "Sunt onorat că am fost convocat"

În octombrie 2021, înainte de primul meci pentru o națională a României (vs. Cehia U20, scor 1-0), Andrei Coubiș povestea pentru FRF TV cum a trăit emoțiile convocării și explica situația sa.

"Mă simt foarte emoționat, bucuros că am fost chemat la naționala României și sper să mă distrez. La început, când am fost convocat, nu am înțeles unde o să mă duc, dar sunt onorat.

Părinții mei au mers în Milano înainte să mă nasc eu, apoi pe mine m-au trimis în Italia. Ei tot au lucrat, apoi m-am întors în Italia, m-am dus la școală acolo și merg înainte de fotbalul.

În România vin în fiecare an. Am bunici, unchi, verișori. Vin de Crăciun sau vara, când nu am antrenamente. Dacă pot, vin în Suceava. Acolo, mai mult stăm cu bunicii. Tata a făcut o casă, îl ajut cu treburile pe afară, cu iarba, cu lemnele, la subsol mai avem treabă", spunea Andrei Coubiș.