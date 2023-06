Rană deschisă. Ce a mai avut de zis Ștefan Târnovanu după eliminarea României U21 de la Campionatul European

România U21 a pierdut sâmbătă, pe arena din Ghencea, meciul cu Ucraina U21 cu 0-1 și, în același timp, orice șansă pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Campionatului European.

Portarul echipei naţionale de tineret a României, Ştefan Târnovanu, a declarat, sâmbătă seara, în conferinţa de presă de după înfrângerea cu Ucraina, scor 1-0, din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din România şi Georgia, că aceasta este o seară tristă şi că el şi colegii săi trebuiau să arate mult mai mult pe teren având în vedere că au evoluat în faţa propriilor suporteri.

"E o seară tristă pentru că suporterii au fost lângă noi. Toată ţara s-a uitat la aceste două meciuri ale noastre (n.r. - cu Spania şi Ucraina). Am jucat acasă şi cred că ar fi trebuit să arătăm mult mai mult", a spus portarul.

"Azi (n.r.: - ieri) a fost un meci cu un final trist, asta deşi noi l-am început bine. Am avut ceva ocazii, Louis Munteanu a avut acea şansă foarte mare... şi poate dacă am fi înscris, soarta meciului ar fi fost alta. După aceea, ucrainenii ne-au împins, au venit peste noi şi au avut destul de multe ocazii. Nu ştiu, poate cu puţină şansă am fi putut câştiga, dacă eram mai inspiraţi în atac să dăm gol", a adăugat Târnovanu.

Naţionala de tineret a României a fost învinsă de formaţia Ucrainei cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, în Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din România şi Georgia.

România a pierdut al doilea său meci după 0-3 cu Spania şi nu mai are nicio şansă de a trece de faza grupelor.

Ucraina conduce în grupă, cu 6 puncte, urmată de Spania, 3 puncte, Croaţia, 0 puncte, România, 0 puncte. Sâmbătă seara are loc şi partida Spania - Croaţia (Stadionul Giuleşti - Bucureşti, 21:45).

Marţi, în ultima etapă a grupei, vor avea loc partidele Croaţia - România (Stadion Steaua - Bucureşti, 21:45) şi Spania - Ucraina (Stadion Giuleşti - Bucureşti, 21:45).

Cum arată clasamentul în Grupa B:

1. Spania - 6p

2. Ucraina - 6p

3. Croația - 0p

4. România - 0p

Programul ultimei etape din Grupa B

Croația U21 - România U21, 27 iunie, ora 21:45

Spania U21 - Ucraina U21, 27 iunie, ora 21:45