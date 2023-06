Leo Messi, show total de ziua lui: hat-trick la retragerea lui Maxi Rodriguez

Maxi Rodriguez, fost jucător la Newell's Old Boys, Atletico Madrid, Espanyol sau Liverpool, și-a încheiat cariera de fotbalist în 2021, iar acum a avut parte și de un meci de retragere. La eveniment a ținut să îl invite și pe Lionel Messi, cel care a împlinit chiar sâmbătă 36 de ani.

Meciul a pus față în față o echipă a lui Newell's Old Boys, formată din foști jucători emblematici, și una a Argentinei. Messi a jucat o repriză pentru Argentina și a reușit un hat-trick, însă echipa sa a fost învinsă, scor 5-7.

Messi a deschis scorul după doar trei minute, dintr-o lovitură liberă din marginea careului. Până la pauză, când scorul a fost 4-2, noul jucător al lui Inter Miami a mai punctat de două ori, cu un lob și o execuție spectaculoasă din interiorul careului.

Messi buries a free-kick for Argentina against Newell's after just 3 minutes at Maxi Rodríguez's testimonial ????????pic.twitter.com/0dfVyiytL0