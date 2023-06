OPINIE | FRF, eșec total cu naționala U21. Cine își asumă? România tineret, Chindia la indigo. Caramavrov scrie despre campania ratată complet la tineret

Aceasta este generația crescută de actuala echipă a FRF, aceștia sunt băieții care, atunci când gașca Burleanu a acaparat fotbalul românesc, aveau 10-12 ani și, teoretic, ar fi trebuit încorporați într-un program național de dezvoltare a fotbalului juvenil.

Ce a ieșit, am văzut cu toții în partidele cu Spania și Ucraina de la Campionatul European organizat în aceste zile și de România. Niște jucători amețiți, fără vlagă, fără tehnică, fără curaj. Acesta este rezultatul strategiei pe care Burleanu o flutura cu o aroganță dăunătoare în programele lui de la alegeri.

Federalii trebuie să-și asume acest eșec. Naționala actuală este rezultatul „muncii” asidue, ca să vorbim în termenii care-i plac atât de mult tovarășului președinte, depuse de echipa pe care el o conduce.

În plus, decizia de a-l numi selecționer al naționalei de tineret pe Emil Săndoi, a fost una de neînțeles, fără logică și fără niciun argument palpabil. Săndoi a făcut și lucruri bune la Chindia, dar el este în primul rând creatorul celei mai defensive echipe din Liga 1, o echipă care nu știa să atace și să marcheze. Cam așa arată acum și naționala de tineret a României.

Această națională construită de Săndoi și Stoichiță este o rușine mondială. Să joci pe teren propriu în halul ăsta, având alături și zeci de mii de oameni care au venit în tribunele stadionului Steaua, ne arată unde am ajuns cu fotbalul, la un nivel greu de imaginat.

Stoichiță n-are simțul realității

Jenant este că directorul tehnic al FRF nu are nici măcar simțul realității. După ce aruncat gogomănia cu titlul european, a venit după eșecul din meciul împotriva Spaniei cu explicația penibilă a emotivității tricolorilor. Dar cu Ucraina tot emoționați au fost ai noștri așa-zis fotbaliști? Deh, ce să facem, o ținem într-o emoție negativă permanentă.

Păi știți ce trebuia să facă Stoichiță în loc să dea aiurea din gură? Să meargă în fiecare lună, de la începutul anului, și să-i convingă pe oficialii clubului Genoa să-l lase la acest turneu final pe Drăgușin, cel mai bun tânăr jucător român la ora actuală. Dar e greu să faci asta ca director tehnic al FRF. El are alte atribuții, nu? Să spună tâmpenii la televizor.

Ar mai fi de discutat și neconvocarea lui Cârjan. Avem și noi un băiat care s-a pregătit în ultimii ani la Arsenal, dar îl marginalizăm, găsim motive că a refuzat o convocare la naționala U20 care nu folosește la nimic. Avem însă încredere în „emotivii” noștri.

Ce a ieșit din toate cele de mai sus? O echipă cre nu joacă nimic, care nu are o idee tactică sau, dacă i s-o fi transmis ceva de acest gen, nu știe să o pună în practică. De fapt, ideea există: să ne apărăm cu 11 oameni și-om ajunge noi din întâmplare și la poarta asversă! Ei, uite că nu prea am ajuns.

Drept urmare, în afara demisiei logice a lui Săndoi, ar trebui să vedem același lucru de la directorul tehnic al Federației, care nu este responsabil niciodată pentru nimic.