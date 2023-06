Când ar putea debuta Lionel Messi și Sergio Busquets la Inter Miami. Clubul are un plan măreț

Mundo Deportivo scrie că Inter Miami pregătește un eveniment măreț pentru prezentarea celor două vedete. Messi și Busquets ar urma să ajungă peste două săptămâni la Miami. Clubul își dorește să-i prezinte în fața suporterilor pe 16 iulie, înaintea meciului de pe teren propriu cu St Louis City.

Când ar putea debuta Messi și Busquets

Inter Miami vrea ca prezentarea celor doi jucători să fie un moment istoric în MLS, iar imaginile să devină virale. Cu toate acestea, Messi și Busquets nu vor juca pe 16 iulie, contra lui St Louis City.

Cei doi veteranii ar urma să intre pe teren pe 21 iulie, când Inter Miami va înfrunta echipa mexicană Cruz Azul. Duelul va fi unul amical, în cadrul competiției Leagues Cup. O competiție în care se înfruntă echipe din SUA și Mexic.

Lionel Messi ar urma să încaseze la Miami un salariu mai mic decât la PSG. Acesta încasa în Ligue 1 aproximativ 40 de milioane de euro pe sezon, iar aici va primi în jur de 13 milioane. Asta pentru că în America de Nord există un plafon salarial pentru toate echipele.

Starul argentinian a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani și jumătate, cu opțiune de prelungire.

Messi a vorbit despre transferul la Miami

Lionel Messi ar fi putut juca pentru FC Barcelona, însă nu a ajuns la un acord cu gruparea catalană. Asta pentru că șefii de pe Camp Nou i-au transmis că ar trebui să mai scape de câțiva jucători pentru a putea semna un contract cu el. Messi nu a fost de acord cu acest lucru:

"Deși am auzit că s-a spus că La Liga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, La Liga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut", a spus Messi, pentru Mundo Deportivo.