Daniel Pancu face schimbări radicale în lotul naționalei U21: ”Am fost dezamăgit”

Selecționata condusă de Daniel Pancu a început cu stângul preliminariile turneului final din 2025. România U21 a fost învinsă de selecționata similară a Albaniei, scor 2-3, după ce a condus cu scorul de 2-0.

Veștile rele au continuat și după meciul din Albania. În drumul de întoarcere, autocarul tricolorilor a fost implicat într-un accident, însă nimeni nu a fost rănit.

Daniel Pancu este nemulțumit de prestația din primul meci al Grupei E și speră că va fi mai inspirat la următorul duel: ”Cu siguranță vor fi schimbări, patru-cinci schimbări vor fi cu siguranță. Sunt nemulțumit de echipa care a început. Am fost dezamăgit. Poate nici eu nu am fost inspirat. De fapt, dacă am pierdut, sigur nu am fost inspirat. Vor fi schimbări, patru-cinci schimbări vor fi”, a declarat selecționerul, conform digisport.

Goal! | Adrion Pajaziti | Albania U21 3-2 Romania U21pic.twitter.com/EEEyiYwrGl — FootColic ⚽️ (@FootColic) September 12, 2023

Tehnicianul român a transmis de asemenea că a irosit o oportunitate mare la locul secund al grupei, și că a fost criticat o perioadă mai lungă de timp: ”Jucăm acasă, avem nevoie, pentru că am pierdut o șansă mare. Am trecut greu, pentru că antrenorul rămâne bătut o lună și ceva. Am pierdut o șansă mare. Pe Albania o vedeam principala contracandidată la calificare” a concluzionat Daniel Pancu.

Clasamentul Grupei E:

1. Albania U21 6p

2. Elveția U21 3p

3. Muntenegru U21 3p

4. România U21 0p

5. Finlanda U21 0p

6. Armenia U21 0p

Programul României U21 în preliminariile EURO U21 2025