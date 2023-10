După 11 etape disputate în primul eșalon al Superligii României, gălățenii se situează în a doua jumătate a clasamentului cu 14 puncte. În consecință, echipa pregătită de Dorinel Munteanu a înregistrat două victorii, opt rezultate de egalitate și o singură înfrângere până acum.

Basarab Panduru știe care e punctul forte al Oțelului Galați: "Altfel nu ai cum"

Basarab Panduru, fost internațional român, a evidențiat că fără Dorinel Munteanu și tehnica lui de pregătire a echipei, Oțelul Galați nu ar fi obținut atâtea puncte în campionat, mai ales că formația a și promovat la finele stagiunii trecute în primul eșalon.

„Eu am spus după primele etape că cele mai slabe echipe sunt Iaşi şi Oţelul, dar echipele alea o să facă treabă doar datorită antrenorilor, pentru că sunt singurii care pot face puncte cu acei jucători, altfel nu ai cum.

Mă crezi că mulţi râdeau de el (n.r de Dorinel Munteanu) că 'Băi, din 1970 nu a mai făcut nimeni cantonament la Slănic Moldova. Din 1970 nu a mai făcut nimeni ture de alergare de 1000 de metri'.

(n.r. - Şi acum aleargă de rup. Fac pressing până în poarta adversarilor) Pentru că Dorinel a ştiut că asta este singura şansă a lor. Să alerge mai mult decât adversarii”, a spus Basarab Panduru, potrivit OrangeSport.

În următoarea etapă, Oțelul Galați va primi vizita campioanei Farul Constanța duminică, 8 octombrie, de la ora 16:00. Meciul dintre cele două grupări va conta pentru a 12-a etapă din Superliga României.

Ce a avut de spus Dorinel Munteanu după victoria cu Dinamo

Tehnicianul Oțelului și-a felicitat jucătorii pentru evoluția din partida cu Dinamo (1-0), explicând și care sunt motivele pentru care echipa a reușit să progreseze de la începutul campionatului.

"Fiecare echipă are armele ei. Jucătorii trebuie felicitați pentru efortul depus, pentru tactică. Nu cred că această victorie e contestată de absolut nimeni. Încet, încet, echipa începe să joace ceea ce vreau eu. Mai sunt cei noi veniți care nu sunt integrați 100%. Eu am spus de la început că vom crește treptat, chiar dacă am fost luat în derâdere.

Selecția se face după caracter, fiecare jucător trebuie să respecte ceea ce spun, așa vom fi prieteni.

Meritul este al echipei noastre, nu a lăsat adversarul să joace. Nu pot să fiu mulțumit, pentru că un antrenor nu trebuie să fie mulțumit. Vom continua cu seriozitate, disciplină. La Pop a fost o decizie corectă, a fost imprudență, la faza hențului se poate comenta", a spus Dorinel Munteanu la finalul partidei.